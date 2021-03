Insta360 GO 2: ufficiale la action camera "più piccola e potente al mondo"

Dopo la suggestiva compact camera vista ad Ottobre, Insta360 ha annunciato (al prezzo di 319,99 euro per il mercato europeo) la action camera GO 2 che si presta ad essere la “più piccola e potente videocamera al mondo“, apprezzabile anche per sua estrema versatilità.

Piccola per dimensioni (52.9 x 23.6 x 20.7 mm) e peso (26.5 grammi), Insta360 GO 2 può essere agganciata ovunque, anche alla propria t-shirt (grazie al Magnet Pendant), ad un cappello o al collare dei proprio quattrozampe (via Magnet Pendant), senza contare la compatibilità con i gimbal (collegati al punto di fissaggio da ¼ pollici). Impermeabile IPX8, si presta all’outdoor anche grazie al fatto che l’obiettivo è presieduto da lenti protettive in vetro temperato (facili da sostituire con quelle provviste di filtro ND-Neutral Density).

Nonostante la compattezza, la Insta360 GO 2, per altro attrezzata con un microfono integrato con opzionale cancellazione del fruscio del vento, supporta ben 4 differenti campi visivi, tra cui quello da 110° (Action View), ideale per le riprese in prima persona, e quello da 120° (Ultra Wide), indicato per i paesaggi.

In più, senza temere scossoni, vibrazioni, o sussulti, grazie agli algoritmi per livellare l’orizzonte ed alla stabilizzazione FlowState, tramite la Insta 360 GO 2 è possibile ottenere riprese stabili e professionali, anche senza un supporto fisico, dando libero slancio alla creatività in virtù delle diverse modalità di ripresa, come quella notturna (Nightlapse), che setta tempi e intervalli di esposizione ottimali per la sera o la poca luce, l’hyperlapse (fino al 6x di velocità), per condensare l’azione, o il time-lapse (sino al 4x @ 120 fps), per evidenziare, con un opportuno rallentamento, i momenti salienti di un’azione.

Ovviamente ideale anche per immortalare gli istanti, la action camera Insta 360 GO 2 scatta a varie risoluzioni, ognuna commisurata ad un particolare formato (1920×1088 in 16:9, 2000×2000 in 1:1, 1088×1920 in 9:16), secondo diverse modalità, tra cui PureShot, Intervallo, Standard, StarLapse e Scatto notturno. Quanto realizzato può essere editato direttamente nella memoria locale (32 GB) della stessa, dopo esservisi connessi tramite il Wi-Fi ac: un plus di creatività, tuttavia, è offerto dal ricorso all’app mobile (Android/iOS) che, grazie all’auto editing della funzione AI “Flash Cut 2.0“, si occupa di realizzare automaticamente ottime Storie, con tanto di musica, dopo che l’utente ha semplicemente scelto il modello di editing (viaggi, animali domestici, sport, etc) e gli scatti da coinvolgere.

Un notevole contributo, all’esperienza d’uso della Insta 360 GO 2 deriva dalla custodia (68,1 x 48,54 x 26,6 mm per 63.5 grammi) che, provvista di una batteria da 1.100 mAh, porta a 150 totali i minuti di attività (partendo dalla mezzora assicurata dalla batteria standalone da 210 mAh). In più, sempre la custodia, quando aperta (132,5 x 26,03 x 26,6 mm), è in grado di fare da appoggio per la videocamera, grazie a un piccolo treppiede, e da telecomando remoto, sino a 10 metri, avvalendosi del Bluetooth 5.0.