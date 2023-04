Inspire 3: DJI presenta il nuovo drone per riprese cinematografiche

Nota per stabilizzatori, fotocamere e droni, DJI ha annunciato proprio un nuovo drone, col modello professionale Inspire 3 adatto alle riprese di stampo cinematografico e difatti destinato a chi per tale scopo non bada a spese e mette in conto un investimento di oltre 15mila euro.

Inspire 3 ha uno chassis minimalista, compatto e robusto, con sensori di visione, slot per memoria e antenne di posizionamento ben integrate nel corpo: quest’ultimo ospita doppie batterie sostituibili TB51 da 28 minuti e un sistema di propulsione che assicura una velocità di 94 km/h, uno speed di 8 m/s in discesa e salita e persino 10 m/s di velocità in picchiata. Grazie alla funzione Boost di possono ottenere rotazioni e inclinazioni orizzontali di 360°, che scendono ad angolazioni di 80° con i carrelli di atterraggio abbassati.

Il sistema di 9 sensori consente un rilevamento degli ostacoli in alto, in basso e in orizzontale. Disattivando aggiramento attivo, si può impostare una distanza dall’ostacolo entrando nella quale si riceve un avviso sonoro e si può visualizzare la distanza sul display di navigazione in tempo reale. A tal proposito, la distanza di trasmissione varia a seconda che si operi con un controllo (sino a 15 km) o con due controlli (sino a 15 km): in genere il flusso, con 90 ms di ritardo, è in 1080p/60fps ma, scendendo a 5 km di distanza, si arriva al 4K/30fps.

La fotocamera collegata è una Zenmuse X9-8K Air, stabilizzata, full-frame, e con CineCore 3.0 quale engine di elaborazione delle immagini. Si ottengono sino all’8K/25fps in CinemaDNG, sino all’8K/75fps in Apple ProRes RAW e in ProRes RAW fino a 4K/120fps, senza crop, se in modalità S&Q. La gamma dinamica copre oltre 14 stop in modo che scenari complessi come luce (tramonti e albe) non ci neghino dettagli di luci e ombre: sempre in merito alla fotocamera, vi è una doppia ISO nativa, con i formati full frame a 30fps che ottengono una EI 800/4000 e quelli superiori ai 30 fps che ottengono una EI 320/1600.

Compatibile con la visione notturna, il drone Inspire 3 di DJI risulta compatibile con un obiettivo full frame ultra grandangolare da 18 mm e con uno, predisposto per la registrazione in 8K, teleobiettivo. Comprensivo di un kit che comprende tra le altre cose 3 eliche pieghevoli, il radiocomando RC Plus, un cinturino RC Plus, il drone, la fotocamera Zenmus X9-8K Air, 6 batterie intelligenti TB51, la stazione di ricarica, un trolley, un PROSSD da 1TB, un contenitore da trasporto per obiettivo, il drone DJI Inspire 3 arriverà in commercio a Giugno per 15.119 euro.