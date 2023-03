Infinix stupisce con la ricarica fulminea All-Round FastCharge (260W cablata, 110W in wireless)

Si diceva da almeno inizio mese, quando ancora era in corso il MWC 2023 di Barcellona, che Infinix, noto brand cinese del gruppo Transsion Holdings, avrebbe lanciato una nuova tecnologia di ricarica rapida che avrebbe rappresentato il nuovo standard di settore. Le promesse sono state mantenute nelle scorse ore con l’annuncio del sistema All-Round FastCharge.

All-Round FastCharge è capace di caricare in modalità cablata a 260W e in wireless a 110W. Nel primo caso in appena un minuto si va dallo 0 al 25% e, in 8 minuti si arriva al 100%. Nel secondo caso, ovvero quando si parla di ricarica senza fili, per andare da 0 al 100% occorrono appena 16 minuti. L’azienda ha dettagliato adeguatamente ambedue le tecnologie nel corso del suo evento di presentazione appositamente tenuto per la stampa.

Nello specifico, la tecnologia All-Round FastCharge cablata raccoglie l’eredità della tecnologia Thunder Charge da 180 W lanciata appena 9 mesi fa. Sostanzialmente, il nuovo sistema di carica, accreditato di un’efficienza del 98,5%, passa da due batterie da 8C a una batteria da 12C con un circuito che identifica in modo smart i requisiti di alimentazione e usa tali informazioni per allocare il numero di pompe di carica – ve ne sono ben 4 – necessarie.

Del sistema testato (con una batteria da 4.400 mAh, che ha conservato il 90% di efficienza dopo 1.000 cicli di carica), fanno parte anche un caricatore con design a doppio circuito che, dotato di un controllo di carica sicura e di una ventola pur essendo di dimensioni ridotte, fa uso di un’infrastruttura del circuito AHB a elevata densità di potenza e adopera il materiale GaN. In più, è stato pensato anche un cavo che, per gestire la carica a 260W, è capace di portare la corrente sino a 13 A.

La ricarica wireless da 110W adopera bobine sensibili e piccole progettate con un’architettura su misura tal che, nello stesso spazio, ve ne sono di meno ma più larghe. Ciò, riducendo anche la tensione, ha permesso di tener basse le temperature durante la ricarica. Anche in questo caso entra un gioco un caricatore a doppia bobina con una ventola alla base per disperdere il calore.

Il sistema All-Round FastCharge, come visto a carica ultrarapida sia cablata che wireless, supporta il protocollo Power Delivery 3.0, consente la ricarica all’insegna di un approccio multi-protocollo, e supporta anche la ricarica in bypass e quella inversa.