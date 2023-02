In promo il nuovo monitor professionale Color Pro VP2768a di ViewSonic

Ascolta questo articolo

Dopo i proiettori smart per godersi i trascorsi mondiali di calcio in Qatar, ViewSonic ha annunciato anche in India un nuovo prodotto che conferma il suo core business dedicato alla tecnologia dell’immagine: si tratta dell’ultimo monitor (già disponibile in Italia, su Amazon, al prezzo scontato di 442,79 euro) della serie ColorPro, il VP2768a, premiato nelle sue prime apparizioni come “Best Enthusiast Photo Monitor” ai TIPA World Awards.

Il design del Color Pro VP2768a è minimale come ci si aspetterebbe: le cornici sono molto esili, per non rubare attenzione alle immagini. I controlli, per l’alimentazione, il volume, il cambio di modalità e la calibrazione del colore si trovano dietro, sulla destra, in una posizione non comoda per i professionisti che potrebbero doverli usare spesso, ma non disturbante per l’utente comune che vi metterà mano una tantum. Anche le porte sono tutte sul retro, ma son di facile accesso specie ruotando il monitor di 120°. Da notare che il VP2768a può essere anche inclinato e ruotato in verticale, in quella che di solito si chiama una posizione Pivot.

Sul piano delle caratteristiche, ColorPro VP2768a ha un pannello LCD IPS da 27 pollici, con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel), in formato 16:9. L’attenzione al colore è espressa su più livelli: c’è la validazione Pantone 2K, la calibrazione individuale del colore in fabbrica, una tavolozza di 4,39 trilioni di colori, il 100% sulla scala colore sRGB, una precisione del colore Delta E<2, il supporto al color gamut Rec.709 che certifica come i colori che si vedono su questo monitor sono praticamente identici a quelli della realtà visti a occhio nudo.

Alcune specifiche che potrebbero interessare i gamers non sono troppo al top, con 5 ms come tempo di risposta e solo 60 Hz come tempo di risposta. Il monitor ColorPro VP2768a si riscatta però con una grande attenzione ad altre nicchie di utenti, come i daltonici. In tal senso, come testato da TÜV SÜD, i creators hanno una modalità Simulazione che permette loro di appurare che il lavoro svolto sia pienamente accessibile ai daltonici che, via modalità Filtro Colore, possono meglio cogliere i dettagli a schermo. Nel caso degli usi prolungati, c’è una modalità Eye Care che evita lo sfarfallio e riduce l’emissione di luce blu.

Tornando al discorso delle porte, il monitor ColorPro VP268a, capace di supportare il collegamento a cascata con altri display, annovera l’ingresso per l’alimentazione, una Display Port in e una out, una RJ45 per l’Ethernet in modo da ottenere una connessione veloce e stabile alla rete, una USB 3.2 Type-A Down Stream, due USB 3.2 Type-B Up Stream, una USB 3.2 Type-C Up Stream con carica a 90W, segnale audio e video in DisplayPort Alt mode, un’uscita audio da 3,5 mm e una HDMI 1.4.