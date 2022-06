In dirittura d’arrivo il nuovo proiettore Screeneo U4 di Philips

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, il marchio olandese Philips ha listato, sul proprio portale italiano, in vista del lancio della relativa campagna di crowdfunding su Indiegogo, il proiettore a tiro ultracorto Screeneo U4, probabilmente destinato a essere prezzato, secondo fonti transalpine, al prezzo di 599 euro.

Il proiettore Philips Screeneo U4 è molto compatto (124 x 8,2 x 22,4 cm) ma anche leggero (1.4 kg), tal che, pur necessitando di un’alimentazione esterna, è facile spostarlo, dall’ambiente di casa a quello di lavoro, o da una stanza all’altra. Tecnicamente, si basa sulla tecnologia DLP, con un chip singolo, forse in veste di Texas Instruments DLP230NP dimensionato a 0.23 pollici, da 960 x 540 microspecchi con la conseguenza che la risoluzione del FullHD viene ottenuta desumendo per ogni microspecchio 2 pixel.

Grazie al rapporto di tiro ultracorto, pari a 0,25:1, si possono ottenere immagini da 15 a 80 pollici, pari a 38-203 cm: in particolare, a 30,5 cm dalla superficie, si ottengono immagini da 80 pollici. Secondo il costruttore, le immagini, beneficiate dall’alta gamma dinamica (HDR10), si fregiano di un’elevata luminosità, 400 nits, grazie alla sorgente luminosa con due LED blu (RGBB), garantita per 30mila ore di funzionamento. Non mancano la messa a fuoco automatica (o manuale) e la correzione automatica della distorsione trapezoidale, grazie ai dati forniti dal sensore di profondità ToF.

A confermare il possibile uso per il gaming del proiettore Screeneo U4 di Philips, secondo notebookcheck, concorrono parametri come i 60 Hz di refresh rate ma, soprattutto (o più che altro), la bassa latenza, pari a 30 ms.

La sezione audio del proiettore Screeneo U4 è formata da un sistema a 2.1 canali, che impiega un radiatore passivo per i bassi e due speaker da 15w cadauno: volendo, è possibile usare il Bluetooth 5.0 per connettere speaker esterni o per ascoltare il tutto in cuffia, magari in compagnia essendo previsto il multipoint verso due dispositivi. Le porte prevedono due HDMI 2.0 per l’ingresso del segnale (anche da Apple TV o Fire TV Stick by Amazon) sino al 4k@60 Hz, con alimentazione data al dongle dalla porta USB Type-A, e un jack da 3.5 mm per le cuffie cablate.