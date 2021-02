In arrivo i gaming casual notebook Acer Aspire 7 e 5 con processori AMD Ryzen 5000U

Esibiti alla scorsa edizione del CES 2021, si apprestano a fare il loro esordio anche in Italia i nuovi notebook, per creators e casual gamers, Acer Aspire 7 (Febbraio, partendo da 899 euro) e Aspire 5 (stesso mese, da 699 euro), proposti con i processori AMD Ryzen 5000 Series, animati dal sistema operativo Windows 10 Home.

Acer Aspire 7 (363 x 254 x 22,9 mm, per 2.15 kg), pur sottile, propone diverse porte tra cui il jack combo da 3.5 mm, una HDMI, un paio di USB 3.2 Type-A, una USB 2.0 sempre Type-A, una Type-C 3.2, una RJ45 per l’Ethernet (comunque presenti le connettività senza fili Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6), oltre all’ingresso per l’alimentatore da 135W, destinato a caricare la batteria, da 48 WHr, che offre 11.5 ore di autonomia.

Sotto la tastiera retroilluminata a LED, con scanner d’impronte opzionale, opera il processore hexacore AMD Ryzen 5500U (da 2,1 a 4 GHz), con micro-architettura Zen 2, realizzato a 7 nanometri, coadiuvato dalla GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 (provvista di 6 GB di memoria GDDR6 dedicata). La RAM (DDR4) va da 8 a 16 GB, ma può essere espansa a 32 GB, mentre lo storage SSD (PCIe NVMe M.2 Gen 3) può arrivare a 1 TB: in tema di dissipazione del calore, è possibile regolare la velocità della ventola, premendo FN+F, switchando tra le opzioni silenziosa, normale o performance.

Elemento clou del laptop Acer Aspire 7, esteso sull’81.6% di screen-to-body, è il display LCD da 15,6 pollici, risoluto in FullHD (1920 x 1080 pixel), col 100% di sRGB, tecnologie migliorative di saturazione e nitidezza (dinamicamente e in tempo reale) ExaColor e Color Intelligence, e 60 Hz di refresh rate.

Elegante, con la finitura in alluminio satinato, e sottile (17,95 mm), sempre provvisto di USB Type-C, come pure della connettività Wi-Fi ax/6, l’Acer Aspire 5 (363 x 251 x 18 mm, per 1.8 kg) conserva le cornici esili attorno all’LCD IPS da 15.6 pollici, FullHD, particolarmente riposante per gli occhi, grazie alla tecnologia BlueLightShield che attenua del 30% l’eventuale emissione di luce blu. Anche in questo caso scendono in campo processori AMD Ryzen 5000U, con GPU integrata Radeon RX Vega 7, cui può essere affiancata una AMD Radeon RX 640 Polaris: la RAM può spingersi sino a 24 GB, laddove per lo storage è possibile contare su due slot, popolabili ad esempio con massimo 1 TB di SSD (M.2 PCIe NVMe) e 2 TB di hard disk meccanico.