Il robot desktop Optimist: un nuovo compagno di vita e di lavoro

Il mondo della tecnologia è in continua evoluzione e ogni giorno ci sorprende con nuove invenzioni e innovazioni. Una di queste è il robot desktop Optimist, il primo prodotto del marchio imprenditoriale omonimo fondato da Li Ming, l’ex impiegato n. 9 di Xiaomi e compagno di classe di Lei Jun, il fondatore della nota azienda cinese.

Il robot desktop Optimist è un dispositivo intelligente dotato di un sistema Android, che può essere utilizzato come assistente personale, compagno di intrattenimento, tutore remoto e molto altro. Il robot supporta l’installazione e l’utilizzo di varie app, grazie alla collaborazione con sviluppatori terzi, e può integrarsi con diversi modelli AI di tipo ChatGPT, per conversare con gli utenti in modo naturale e divertente. Il robot ha un design futuristico e accattivante, con uno schermo circolare da 2,1 pollici sul fronte, che mostra le espressioni e le informazioni del robot, e due “orecchie” sui lati, che potrebbero nascondere altoparlanti o sensori aggiuntivi.

Il robot può anche muoversi a destra e a sinistra, grazie a un meccanismo avanzato sulle gambe. Il prezzo del robot desktop Optimist è di 1.799 yuan (circa 230 euro), ma la prima vendita è di 1.699 yuan (circa 217 euro).

Il prodotto è stato presentato ufficialmente il 18 giugno 2023 e ha suscitato grande interesse e curiosità tra gli appassionati di tecnologia e robotica. Li Ming, il fondatore e CEO di Optimist, ha dichiarato di aver creato il robot desktop con l’obiettivo di offrire agli utenti un nuovo tipo di esperienza informatica, più interattiva e personalizzata. Ha anche ringraziato Lei Jun, il suo ex mentore e capo a Xiaomi, per averlo sostenuto e ispirato nel suo percorso imprenditoriale.

Il robot desktop Optimist rappresenta una delle ultime frontiere dell’intelligenza artificiale e della robotica applicate alla vita quotidiana. Si tratta di un dispositivo che può essere usato sia per scopi professionali che ricreativi, che può fornire servizi attivi e passivi agli utenti, che può apprendere dalle loro preferenze e abitudini, e che può diventare un vero e proprio compagno di vita e di lavoro.