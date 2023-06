Il caricabatterie co-branded al nitruro di gallio Transformers di Gravity Planet: un accessorio per appassionati

Il caricabatterie co-branded al nitruro di gallio Transformers di Gravity Planet è un accessorio che si propone di unire design e prestazioni. Si tratta di un caricabatterie basato sulla tecnologia del nitruro di gallio (GaN), un semiconduttore che offre una maggiore efficienza energetica e una minore dispersione di calore rispetto al tradizionale silicio.

Questo permette di avere un caricabatterie più piccolo, leggero e potente, in grado di fornire una ricarica rapida ai dispositivi compatibili.Il caricabatterie co-branded al nitruro di gallio Transformers di Gravity Planet ha un’interfaccia 2C1A, ovvero due porte USB-C e una porta USB-A, che possono essere usate in combinazione per ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. La porta C1 ha una potenza massima di 65 W, sufficiente per ricaricare anche alcuni laptop, mentre le altre due porte hanno una potenza massima di 18 W ciascuna.

Il caricabatterie ha inoltre un design a pin pieghevole, che lo rende più comodo da trasportare e da inserire nelle prese elettriche.Il punto di forza di questo caricabatterie è sicuramente il suo aspetto estetico, ispirato alla saga dei Transformers. Il caricabatterie ha infatti la forma di un cubo metallico con il logo dei Transformers sul lato superiore e dei dettagli che richiamano i robot protagonisti della serie.

Il caricabatterie è disponibile in due colorazioni: nero con dettagli rossi e argento con dettagli blu. Inoltre, il caricabatterie è dotato di una luce LED che cambia colore a seconda dello stato della ricarica: blu quando è in standby, verde quando è in ricarica normale e rosso quando è in ricarica rapida. Il prezzo della versione co-branded al nitruro di gallio Transformers di Gravity Planet è di 399 yuan, circa 50 euro al cambio attuale. Si tratta di un prezzo piuttosto elevato se confrontato con quello del modello normale, che costa 299 yuan, circa 38 euro.

Il prezzo alto è giustificato dal fatto che si tratta di un’edizione limitata e dal valore aggiunto del design a tema Transformers. Tuttavia, il caricabatterie co-branded al nitruro di gallio Transformers di Gravity Planet presenta anche alcuni svantaggi. Innanzitutto, non supporta la ricarica rapida a 65 W su tutte le porte, ma solo sulla porta C1. Questo significa che se si collegano più dispositivi contemporaneamente, la potenza si riduce e la velocità di ricarica diminuisce.

Inoltre, il caricabatterie non è compatibile con tutti i dispositivi sul mercato, ma solo con quelli che supportano lo standard USB Power Delivery (PD) o Qualcomm Quick Charge (QC). Infine, il caricabatterie potrebbe risultare ingombrante e pesante per alcuni utenti, visto che misura 7 x 7 x 3 cm e pesa 200 grammi.