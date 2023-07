Il Bluetooth 5.3 arriva sui MacBook Air di Apple

Apple ha migliorato le prestazioni wireless dei suoi MacBook Air, aggiornando lo standard Bluetooth da 5.0 a 5.3 sui modelli da 13 pollici e introducendo il Bluetooth 5.3 sui nuovi modelli da 15 pollici. Si tratta di una novità importante per chi usa accessori come cuffie, altoparlanti, mouse e tastiere senza fili, che potranno beneficiare di una connessione più veloce, affidabile ed efficiente.

Il Bluetooth 5.3 è l’ultima versione dello standard di comunicazione senza fili, che offre una serie di vantaggi rispetto alla versione precedente. Tra questi, ci sono una maggiore velocità di trasmissione dei dati (fino a 6 Mbps), una maggiore sicurezza delle connessioni (grazie alla crittografia AES-256) e una maggiore stabilità delle stesse (grazie alla riduzione delle interferenze). Il Bluetooth 5.3 supporta anche nuove funzionalità come il broadcast audio, che permette di trasmettere lo stesso flusso audio a più dispositivi contemporaneamente, e il direction finding, che permette di localizzare la posizione esatta di un dispositivo Bluetooth.

Dopo aver svelato al WWDC di questo mese il MacBook Air da 15 pollici con il Bluetooth 5.3, Apple ha modificato le specifiche tecniche del MacBook Air da 13 pollici per mostrare lo stesso standard. Il MacBook Air da 13 pollici, lanciato nel luglio 2022, ha il chip Apple M2, una versione più potente del chip M1 che ha debuttato sui Mac lo scorso anno e che ha impressionato per le sue prestazioni e la sua efficienza energetica. Il MacBook Air da 15 pollici, invece, è il primo portatile della mela morsicata a montare un display mini-LED con tecnologia ProMotion, che garantisce una maggiore luminosità, contrasto e frequenza di aggiornamento.

Tutti i nuovi modelli di Mac, iPhone, iPad Pro e Apple Watch rilasciati da settembre 2022 supportano il Bluetooth 5.3, così come gli AirPods Pro di seconda generazione. Questo significa che gli utenti potranno sfruttare al meglio le potenzialità di questo standard con i loro dispositivi Apple e gli accessori compatibili. Sia il MacBook Air da 13 pollici che quello da 15 pollici rimangono limitati al Wi-Fi 6, mentre altri nuovi Mac supportano il Wi-Fi 6E per una connettività wireless più veloce sulla banda a 6 GHz.

Il Wi-Fi 6E offre una maggiore larghezza di banda, una minore latenza e una minore congestione rispetto al Wi-Fi 6, ma richiede un router compatibile e non è ancora molto diffuso. Apple potrebbe aggiornare i suoi MacBook Air con il Wi-Fi 6E in futuro, quando questa tecnologia diventerà più comune. I MacBook Air da 13 pollici e da 15 pollici sono disponibili sul sito web di Apple e nei negozi autorizzati a partire da 1.129 euro e 1.799 euro rispettivamente in Italia.

I portatili sono disponibili in vari colori, tra cui blu, verde, rosa e argento. Apple ha recentemente introdotto una versione più veloce del chip Bluetooth all’interno del MacBook Air M2 da 13 pollici. Ora il dispositivo offre di serie il supporto al Bluetooth 5.3. Il MacBook Air M2 da 13 pollici è stato presentato durante il WWDC dello scorso anno, ma in quell’occasione integrava un modulo Bluetooth 5.0.

Apple ha mostrato al WWDC 2023 il MacBook Air aggiornato, insieme ai nuovi Mac Studio e Mac Pro. Il Bluetooth 5.0 è una tecnologia più datata, introdotta nel 2016, mentre il Bluetooth 5.3 è più recente, arrivato nel 2021, ed è già integrato in altri dispositivi Apple di punta, come l’iPhone 14, l’Apple Watch Ultra, le AirPods Pro di seconda generazione e gli iPad Pro più recenti. Bluetooth 5.3, essendo la versione più nuova, garantisce una connessione più rapida e un miglioramento dell’efficienza energetica. Nel frattempo è stato lanciato il Bluetooth 5.4, che è il successore introdotto quest’anno.