IFA 2019: Lenovo schiera in campo un’intera armata di portatili, Chromebook e All-in-One

Tra i protagonisti informatici dell’ultimo periodo spicca indiscutibilmente la cinese Lenovo che, presentati alcuni notebook a seguito dei recenti aggiornamenti del chipmaker Intel, in tema di processori Comet Lake di 10° generazione, sarà presente ad IFA 2019.

Nell’importante kermesse fissata come ogni anno in Europa, a Berlino, oltre che con due display innovativi (di cui uno per il gaming), il brand erede di IBM presenzierà anche con un’intera line-up di nuovi modelli, appena confermati e anticipati, di portatili, convertibili, ed all-in-one.

Portatili IdeaPad S340 ed S540

Il notebook Ideapad S340, allestito per i paesi EMEA nelle colorazioni Liquid Blue, Platinum Grey, Sand Pink, pur essendo molto sottile (306.6 x 202.3 x 19.9 mm) e leggero (1.3 kg), integra una dissipazione attiva tramite una ventola resa smart dal suo agire intelligentemente, e una batteria 42 WHr incaricata di offrire sino ad 8 ore di supporto. L’esperienza multimediale del nuovo arrivato sarà garantita sia dal display, FullHD da 13 pollici, molto luminoso (300 nits), che dalla coppia di microfoni frontali, e dalla coppia di speaker (da 2W cadauno) messi al servizio delle ottimizzazioni Dolby. Al suo interno, la scorrevolezza, anche nelle attività di post produzione dei contenuti, potrà contare su processori, naturalmente di 10° generazione, Intel Core sino agli i7, abbinati a una GPU GeForce MX250 di NVIDIA, su financo 16 GB di RAM (LPDDR3) e dischi a stato solidi con 512 GB massimi (via interfaccia PCIe M.2). Alimentato da un jack DC-in, le due porte USB 3.1 potranno essere sfruttate per dati e periferiche, mentre il jack da 3.5 mm collegherà le cuffie, e l’HDMI punterà a proiettori et similia. Non ultimo, le connessioni, qui supportate grazie al modem, per il Wi-Fi ac ed il Bluetooth 5.0.

Il portatile IdeaPad S540 (799 euro, da Ottobre), predisposto nelle nuance Frost White, Ice Blue, Light Silver, sarà concepito in due diverse versioni, con conseguenti impatto su pesi (1.19 vs 1.4 kg) e dimensioni (308.3 x 211 x 14.8 mm vs 296.9 x 208.6 x15.95 mm), sempre però con uno chassis in alluminio: ad accomunarle sarà il comparto multimediale, partendo dal display QHD IPS da 13.3 pollici con aspetto panoramico a 16:10, ben definito (227 PPI) e luminoso (300 nits), sino ad arrivare al sistema Dolby, sempre con 2 speaker da 4W complessivi, passando per una webcam HD da 1 megapixel con autenticazione Hello via emettitore IR e sensore ToF. Altri elementi condivisi tra le due varianti saranno le memorie, con massimo 16 GB di RAM e 1 TB di SSD (PCIe M.2 DDF), l’autonomia, con una batteria da 16 ore (grazie al sistema Q-Control che, monitorate in background le attività per coordinare l’intervento della ventola, ipso facto, contribuirà all’autonomia), soggetta a RapidCharge, e le connettività: in quest’ultimo caso, attestato il jack d 3.5 mm ed il Bluetooth 5.0, il Wi-Fi è di livello 6 (ax), mentre le porte USB, ben tre, comprenderanno una 3.1 e ben due Type-C. A differenziare le due emanazioni del portatile Lenovo IdeaPad S540, per giunta abilitati al supporto di Alexa e Cortana, saranno i processori, potendosi scegliere tra Intel Core di 10° anche I7, con GPU GeForce MX25, e chip AMD anche Ryzen 7, con schede grafiche integrate proprietarie.

All’in-one IdeaCentre A540

L’All-in-one IdeaCentre A540, rispetto ai precedenti anche con l’opzione per Windows 10 Pro, assume una forma ondivaga tratta dal mondo vegetale, con un display IPS, da 23.8 (FullHD, nuance Industry Black da Settembre a 799 euro) o 27 (QHD, anche touch, stesso mese nella colorazione Mineral Grey a 999 euro) pollici, sormontato da una webcam (HD o FullHD Hybrid RG) per l’autenticazione (IR) o le videoconferenze (microfono) con cura alla privacy (TrueBlock), che sembra quasi “sbocciare” dalla base, funzionale anche alla ricarica wireless QI di ciò che gli vien poggiato sopra, nella quale ha sede l’hardware. Quest’ultimo arriva alla 9° generazione dei processori anche I7, abbinati a GPU AMD Radeon RX560, ma – per il modello da 24 pollici – prevede anche l’opzione per i processori AMD Ryzen 5 3400GE con GPU Radeon RX540X. La RAM (DDR4) potrà essere espansa a 16 GB, e lo storage SSD sino a 1 TB se SSD (PCIe M.2), o 2 TB se meccanico. Ottimo l’audio, curato da JBL che ha settato un sistema con un woofer da 5W e due speaker stereofonici da 3W cadauno, e semplicemente impressionante il roster di porte e connettività, con HDMI, jack combo da 3.5 mm, 5 USB (di cui due 2.0, e tre 3.1, con una Type-C nel modello da 27’’), una Ethernet LAN, un card reader, il Bluetooth 4.2 ed il Wi-Fi ac.

Chromebook C340 e S340

Passando all’altra parte della barricata operativa, segmento ChromeOS, verranno schierati in campo due Chromebook. Uno di essi sarà il convertibile Chromebook C340 (361.5 x 248.85 x 18.95 mm, per 1.98 kg), con touchscreen da 11 (nuance Platinum Grey e Sand Pink, da Agosto a 299 euro), o 15.6 (in questo caso anche con tastierino numerico, in Mineral Gray, da Settembre a 499 euro) pollici, dominato da una webcam HD, di fronte al quale si paleserà una tastiera opzionalmente retroilluminata. Sotto quest’ultima, i processori potranno essere anche Intel Core I3, mentre la RAM (DDR4) e lo storage (eMMC) si spingeranno rispettivamente sino a un massimo di 4 e 128 GB. Altri elementi peculiari del nuovo Chromebook Lenovo C340 saranno l’audio stereofonico erogato dalla coppia di speaker da 2W ciascuno, l’autonomia, pari a 10 ore, e la presenza di varie connettività, tra cui il Wi-Fi ac, il Bluetooth 4.2, tre porte USB 3.1 (di cui due Type-C), un jack combo, ed un card reader.

Il secondo notebook con ChromeOS sarà il Chromebook S340 (328. x 234.3 x 18.8 mm, per 1.4 kg, nelle colorazioni Dark Orchid/Onyx Black, da Agosto a 299 euro), sempre con 10 ore d’autonomia e webcam HD, ma anche con sicurezza antivirale di default. In questo caso, presente un display touchscreen FullHD IPS 14 pollici, i processori Intel non andranno oltre il Celeron N400 con GPU integrata, mentre la RAM (LPDDR4) e lo storage (eMMC) saranno espandibili a punte di 8 e 64 GB. La differenza rispetto al modello precedente, dal quale per altro sarà mutuato il sistema audio, starà nel numero di porte USB, con una Type-A in più, e nella dotazione di un jack combo aggiuntivo.