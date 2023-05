Huawei: ufficiale la serie di smartwatch Huawei Watch 4 standard e Pro

All’evento Huawei non c’è stato spazio solo per dispositivi mobili (tra cui uno smartphone e un tablet) ma anche una nuova linea di smartwatch.

Huawei Watch 4 Pro, somigliante per peso e forma a un orologio tradizionale, pesa 116 grammi. Il wearable ha un display curvo LTPO OLED da 1,5 pollici a 60 Hz che visualizza il sistema operativo HarmonyOS 3.1 e supporta l’Always On Display AOD. Rispetto alla generazione precedente, le cornici si sono ristrette del 16,5% e hanno permesso allo screen-to-body di crescere del 5,3%. Il diametro dello chassis, in titanio, è di 48 mm, mentre il tettuccio è in vetro zaffiro. Il modello base Watch 4 invece misura 46 mm di chassis (in acciaio inossidabile), con schermo più piccolo. Come salute, rileva il rischio di glicemia alta.

Il tutto avviene mediante un microtest non invasivo che in sostanza rileva solo il rischio di iperglicemia e non il reale valore della stessa. Non mancano il rilevamento del sonno, dello stress, l’esecuzione dell’ECG, il monitoraggio della frequenza cardiaca, della respirazione e dell’ossigeno nel sangue. Lato sport si attenzionano oltre 100 attività sportive, nuoto compreso, e c’è un coach AI: il tracciamento è preciso grazie a 4 sistemi di aggancio satellitare (BeiDou e Galileo, GPS, Glonass). C’è anche un rilevatore di cadute con invio automatico di un SOS.

In tema di funzioni smart c’è l’NFC per i pagamenti e sono previste funzionalità di comunicazione, essendo integrata una eSIM per il 4G. Il costruttore dichiara di aver innestato il grafene per dissipare il calore. Come autonomia, infine, si raggiungono i 4,5 giorni, cioè mezza giornata più del modello precedente, col modello Pro (3 col modello base) ma in compenso la modalità di durata ultra lunga della batteria lascia in attività più funzioni. La ricarica è wireless e impiega un’ora e mezza per il Pro e un’ora per il modello base.

In termini di prezzi Huawei Watch 4 Pro in Jupiter Brown costa 3399 yuan, in Azure Earth viene 3699 yuan, in Mars Titanium (telaio in lega di titanio, il tettuccio in vetro zaffiro e il cinturino in lega di titanio) è previsto a 3999 yuan. La versione base Huawei Watch 4 in Magic Moon Black costa 2699 yuan, mentre quella in Jupiter Brown viene 2899 yuan, e in Venus White costa 2899 yuan.