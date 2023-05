Huawei a valanga con tanti notebook e una smart tv

L’evento organizzato da Huawei nelle scorse ore non ha previsto solo il lancio di smartphone e tablet, o di una nuova linea di smartwatch già apprezzati sommariamente in un evento tenuto nei giorni precedenti in Germania. Nello specifico l’occasione è stata propizia anche alla presentazione di una nuova TV davvero molto smart, senza contare il varo di tanti nuovi portatili.

Assieme a tale smartwatch Huawei ha presentato il Vision Smart Screen 3, un apparecchio televisivo smart da 65 pollici prezzato a 4499 yuan, da 75 pollici venduto a 5999 yuan, con tanto di fotocamera ultra grandangolare da 115 ° con 12 megapixel di visione, capace di identificare nelle attività di fitness con precisione 30 ossa articolari e i di fornire promemoria sulla distanza e la postura. Ovviamente la stessa fotocamera si usa anche per videochiamate in HD tenendo il soggetto sempre al centro dell’inquadratura “in linea con il modo in cui l’utente si muove” grazie alle sue funzioni di riconoscimento.

L’attenzione al benessere si nota anche dalla certificazione Youth Care Rheinland (TÜV Rheinland ha certificato anche l’assenza di sfarfallio e il contenimento della luce blu). La qualità delle immagini è in 4K con 240 Hz di refresh rate, il DCI-P3 è coperto al 92% e la precisione del colore è DeltaE 1.5. Come cuore elaborativo ha un chip di visione AI integrato (al cui interno è presenta un’unità NPU indipendente, che garantisce una potenza di calcolo di AI 1.0T) che, riconosciuti 11 diversi scenari, attua regolazioni automatiche su diversi parametri. Sempre grazie allaNPU c’è il miglioramento dell’alta gamma dinamica.

La modalità “Master Original Colour“, secondo le fonti, “non cambia e adatta la fonte originale del film“. Diversamente, la modalità “AI HDR boost” divide l’immagine e la migliora in modo intelligente. Non manca la tecnologia MEMC, per rendere più fluide le immagini in movimento, e c’è una modalità di mirroring a bassa latenza (80 ms) che permette alle azioni sullo smartphone di riflettersi sullo schermo della TV praticamente in tempo reale.

Come notebook, Huawei MateBook E 2023 è stato rilasciato con chipset Intel i7-1260U supportato da 16 GB di RAM + 512 GB di storage nella versione che costa 7499 yuan, mentre quella da 16 GB + 1 TB viene 7999 yuan. C’è stata l’occasione per presentare l’aggiornamento MateBook E 2023 che ora può sfoggiare un chipset anche Intel i7-1260U a causa della dissipazione del calore migliorata: lo storage è SSD PCIe 4.0, ma non è chiaro se la RAM sia LPDDR4, LPDDR4x, LPDDR5 o LPDDR5x. Il device ha un display OLED da 12,6 pollici con risoluzione a 2.560 x 1.600 pixel secondo un aspect ratio a 16:10, beneficiato da 120 Hz di refresh rate.

La tastiera staccabile – implementata col Bluetooth per un uso anche in wireless – è provvista di una batteria supplementare (10,8 Wh) che può migliorare l’autonomia del corpo macchina, provvisto di una sua batteria da 42 Wh. Ci sono persino due porte USB-C e il supporto al Thunderbolt 4.

Sono poi arrivati altri notebook. MateBook X Pro 2023 con i7-1360P / 16 GB / 1 TB costa 9999 yuan mentre con i7-1360P / 16 GB / 1 TB in rivestimento micro-velluto viene 11999 yuan, con la versione da i7-1360P / 32 GB / 2 TB in micro-velluto che richiede 13999 yuan. Diversamente, il MateBook 16s 2023 da i5- 13500H / 16 GB / 1TB costa 6999 yuan mentre salendo alla versione da i7-13700H / 16 GB / 1 TB sono richiesti 8199 yuan inferiori a quanto previsto per la versione da i9-13900H / 16 GB / 1 TB che costa 9999 yuan. Il modello MateBook 14s 2023 con i5-13500H / 16GB / 512 GB costa 6799 yuan mentre con i5-13500H / 16 GB / 1 TB viene 6899 yuan, con i7-13700H / 16 GB / 1 B 8199 yuan e con i9-13900H / 16 GB / 1 TB 8999 yuan. C’è anche il MateBook 14 2023 che con i5-1340P / 16 GB / 512 GB costa 5699 yuan mentre con i5-1340P / 16GB / 1TB viene 5999 yuan e con i7-1360P /16 GB /1 TB 6999 yuan. Infine, il MateBook Modello E 2023 con i7-1260U / 16 GB / 512 GB costa 7499 yuan che son meno di quanto richiesto per l’assetto i7-1260U / 16 GB / 1 TB che costa 7999 yuan.