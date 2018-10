HP Spectre Folio, il convertibile di classe rivestito in vera pelle

Immaginate se il vostro portafoglio, anziché custodire denaro, includesse il meglio della tecnologia moderna. Ecco: è esattamente questo quello che l’americana HP ha ottenuto grazie all’HP Spectre Folio, il suo nuovo convertibile quasi totalmente rivestito in vera pelle (nelle colorazioni Cognac Brown e Bordeaux Burgundy).

L’HP Spectre Folio adopera, infatti, la resistente ed elastica pelle per accompagnare la capacità del terminale di piegarsi assumendo le classiche posizioni di un convertibile.

Quella a tenda, ottima per la fruizione dei contenuti multimediali, attraverso il display da 13.3 pollici con risoluzione FullHD (la variante 4K arriverà a Dicembre), quella a tablet, per poter disegnare sul touchscreen in grado di riconoscere (nonostante la protezione Gorilla Glass) i 4.000 livelli di pressione della Digital Pen inclusa, quella da portatile, ottima per digitare lunghi testi avvalendosi della tastiera retroilluminata in alluminio e del touchpad in vetro.

Dotato ai lati, di due porte USB, di cui una Type-C con Thunderbolt 3.0 e l’altra Type-A 3.1, all’interno dello chassis in magnesio, propone un modulo per le connettività senza fili (Wi-Fi ac e Bluetooth 4.2), ed 8 GB di RAM in supporto – su una scheda madre compattata – di un processore Intel di 8° generazione a scelta tra l’i7 8500Y (1.399 dollari) e l’i5 8200Y (1.299 dollari), mentre lo storage – invece – è costituito dall’altrettanto poco ingombrante taglio da 256 GB ottenuto ricorrendo ad SSD di tipo PCIe NVMe M.2.

In termini di multimedialità, il nuovo HP Spectre Folio, in arrivo dal 29 Ottobre, annovera una webcam IR FullHD compatibile con il sistema di autenticazione Windows Hello di Win10, e ben 4 altoparlanti ottimizzati da Bang & Olufsen. La batteria dell’HP Spectre Folio, estesa sotto la tastiera, garantisce – teoricamente – 19 ore di lavoro continuato nel modello con processore i5, e “solo” 17 nella variante più potente, termini – però – da verificare (probabili 13 ore) nel caso della variante con connessione dual LTE opzionale (affidata a SIM fisiche) prevista per fine anno (a 1.499 dollari).