HP sorprende con nuovi notebook e monitor Omen e laptop Victus

HP ha presentato diversi prodotti, tra cui notebook e monitor della serie Omen, ma anche portatili Victus, con elevate specifiche, una costante portabilità, e uno stile minimale e sobrio che ne consente l’uso anche negli uffici per i professionisti che non disdegnano il connubio tra portabilità e prestazioni.

OMEN Trascend 16 (da 1.669,99 dollari) ha un corpo tutto sommato sottile, con 19.9 mm di spessore. Da una parte c’è il monitor LCD da 16 pollici in 16:10 con risoluzione a 2560×1600 pixel, che può arrivare anche a un’opzione con mini LED, il 100% di copertura sullo spazio colore DCI-P3, 1.180 nits di picco, e 240 Hz di refresh rate. La sezione audio comprende speaker stereo brandizzati Bang & Olufsen.

Dall’altra parte si erge di rimpetto la tastiera confortevole in quanto full-size, con anche il tastierino numerico, provvista di retroilluminazione RGB a livello di singolo tasto. Lungo il perimetro del corpo macchina, compreso il retro, vi sono diverse porte, tra cui un paio di USB Type-A molto veloci (5 Gbps), altrettante Thunderbolt 4 (via USB Type-C con Display Port 1.4, Power Delivery, e trasferimento dati a 40 Gbps), una Ethernet e una HDMI 2.1.

I chipset sono Intel di 13a gen (Raptor Lake), e possono arrivare fino al prestante Intel Core i9-13900HX, mentre tra le GPU, dedicate, a marchio Nvidia, il clou si tocca con i modelli GeForce RTX 4070: sulla motherboard, i due slot permettono di arrivare anche, via due banchi da 16, a un totale di 32 GB di RAM DDR5-5600 laddove, per lo storage, ovviamente SSD, si arriva a un massimo di 2 TB mediante lo slot M.2 PCIe Gen.4.

OMEN 16 (da 1.299,99 dollari) esibisce, anche in questo caso negli USA a partire dalla primavera, un display da 16 pollici. La macchina elaborativa di questo più tradizionale notebook Omen comprende processori Intel o AMD. Nel primo caso, ci si può spingere fino all’i9-13900HX mentre, nel secondo, sino all’altrettanto top di gamma Ryzen 9 7940HS. Passando alle schede grafiche, il listino propone configurazioni che si spingono sino alla Nvidia RTX 4080. La RAM comprende un massimo di 32 GB, mentre lo storage non va oltre, ma non è poco, i ben 2 TB di archiviazione.

Ancora nella gamma Omen, HP ha prospettato l’arrivo sul mercato, con un listino che va da 200 a 480 dollari, anche di una valanga di monitor, ben 9. La maggior parte di essi sono dotati di risoluzione 2K QHD e di un refresh rate a 165 Hz, ma non è sempre così. Ad esempio, c’è un modello addirittura 4K che “ripiega” sui 144 Hz e una coppia di 27” a 240 Hz. Nel mezzo, per accontentare i fanatici delle finestre affiancate e del multi-tasking, c’è anche un’iterazione con rapporto panoramico a 21:9, quindi 21:9, con risoluzione WQHD.

Si ritorna ai portatili, con la messa in campo, infine, anche di un Victus. Victus 16 (1.049,99 dollari come prezzo base) comprende uno schermo da 16 pollici col quale interagiscono schede grafiche dedicate Nvidia sino alla GeForce RTX 4070. Per i chipset, in assenza delle altre specifiche, sono stati menzionati gli Intel di 13a gen, sino ai Core i7-13700HX e le APU AMD sino alla Ryzen 7 7840HS.