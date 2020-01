HP Elite Dragonfly G2: ufficiale il nuovo ultrabook convertibile, green e con 4/5G

Non è trascorso molto tempo da quando, era il Settembre dello scorso anno, Hewlett Packard presentò l’ultimo notebook convertibile della serie Dragonfly: ciò nonostante, a Palo Alto, in California, si è ben consci che la tecnologia viaggia a velocità esponenziali e, di conseguenza, si è proceduto ad alzare il sipario sulla seconda generazione del device in questione, in forma del migliorato HP Elite Dragonfly G2.

In arrivo negli USA a Settembre, HP Elite Dragonfly G2 si presenta come adatto al target “enthusiast” sin dalla realizzazione, essendo uno dei portatili più green in assoluto, con l’82% dei materiali impiegati (la plastica degli oceani per tastiera, speaker, etc, il magnesio per lo chassis) tratti da riciclo.

Nonostante le dimensioni compatte (304.3 x 197.5 x 16.1 mm, per 990 grammi), HP Elite Dragonfly G2 non si fa mancare una corposa dotazione di porte, tra cui un jack da 3.5 mm, una HDMI 1.4, una USB 3.1, ed una coppia di Thunderbolt 3, ed una generosa batteria (una due celle da 38Wh o, per oltre 24 ore d’autonomia, una quattro celle da 56.2Wh). Spalancato, palesa da una parte una tastiera a isola, immune agli spruzzi d’acqua e retroilluminata e, dall’altra, sotto un vetro Gorilla Glass 5, un touchscreen da 13.3 pollici, con supporto al pennino capacitivo.

Il costruttore, in merito, ha previsto 3 opzioni: due IPS in FullHD (una con copertura colore NTCS al 72% e 400 nits di luminosità, e l’altra sempre con NTSC al 72%, ma con 1000 nits e, soprattutto, opacizzazione laterale anti indiscreti HP Sure View) e una IPS in 4K UHD (con gamma colore sRGB al 95% e luminosità a 550 nits). La webcam HD è da 720p, con annesso microfono, e opzione per gli infrarossi a supporto della biometria Windows Hello, mentre – in tema di sound – risultano presenti 4 speaker ottimizzati Bang&Olufsen.

Supportati da una scheda grafica Intel UHD 620, nell’HP Elite Dragonfly G2 operano processori Intel di 10a generazione, Comet Lake, capaci di esaltarsi col verticistico i7-10710U: la RAM (DDR3-2133) può spingersi fino a 16 GB, laddove lo storage SSD (PCIe NVMe) arriva financo a 2 TB (o a 512 GB, con opzione per la cache acceleratrice Optane H10).

A livello connettivo, HP Elite Dragonfly G2 non si fa mancare un modem per il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi ax/6, oltre a un alloggiamento per le SIM 4G: verso l’estate, quando il prodotto dovrebbe arrivare anche nel Bel Paese, sarà implementata, via modem Snapdragon X55, la connettività 5G. Da segnalare, infine, una curiosa peculiarità securtiva del convertibile in oggetto, che – mediante l’inserimento di un tag Tile nello slot M.2 disponibile, alimentato dalla batteria – permette di disporre di un precisissimo antifurto e localizzatore.