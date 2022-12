HP Digital Pro: ufficiali le nuove cuffie di Meliconi per l’entertainment

Ascolta questo articolo

A distanza di oltre un anno dal varo del modello base, il marchio italiano di accessoristica Meliconi ha annunciato le nuove cuffie HP Digital Pro, già in vendita nel Bel Paese, attraverso lo store ufficiale, al prezzo di 143.90 euro.

Le cuffie in questione sono comode, grazie ai padiglioni imbottiti, che assolvono anche alla funzione dell’isolamento passivo dai rumori, e all’archetto regolabile: su uno dei padiglioni, ci sono i controlli per l’accensione-spegnimento, la regolazione del volume e l’equalizzazione. Di base, le HP Digital Pro possono essere usate in modalità wireless, comunicando, sino a 30 metri di distanza, nella frequenza di 2.4 GHz, con la base a forma di piramide ma con la punta tagliata.

Quest’ultima assolve a diverse funzioni: in primis, permette il collegamento con la sorgente, audio o analogica che sia, tra cui i lettori Blue-Ray e le TV, di ultima generazione o meno (es. quelle sprovvista di Bluetooth): ciò avviene tramite uno dei due cavi inclusi in confezione (quello stereo analogico con jack da 3,5mm, o quello audio ottico digitale), in alternativa alla possibilità di usare un cavo analogico RCA.

Secondo quanto rende noto il costruttore, è anche possibile usare le cuffie HP Digital Pro come fossero un normale prodotto cablato, per collegarle ad esempio a uno smartphone provvisto dell’apposito ingresso, usando il cavo con jack da 3.5 mm di cui sono provviste: grazie alla batteria ai polimeri di litio, da 400 mAh, di cui sono dotate, con un volume impostato al livello medio, anche le cuffie in questione, come il modello base dell’Aprile 2021, assicurano un’autonomia di 8 ore, anche grazie alla funzione di spegnimento automatico che si verifica in assenza di segnale.

La ricarica, ed è qui la sua seconda ragion d’uso, avviene mediante la summenzionata base piramidale, semplicemente tenendo le cuffie poggiate sopra la stessa.