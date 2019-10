Honor xSport Pro: è realtà la stilosa neckband wireless con Bluetooth 5.0

Nel quartier generale di Honor fervono i preparativi per il lancio di nuovi smartphone, anche di fascia alta ma, nel frattempo, non manca l’attenzione verso il mondo degli accessori dedicati all’ascolto mobile e individuale della musica, con la presentazione – nella fattispecie – della nuova neckband Honor xSport Pro.

Quest’ultima, realizzata ibridamente combinando alluminio (le capsule auricolari), silicone (la parte che corre attorno al collo), e tessuto (i cavi che partono da quest’ultima sino a raggiungere le capsule), esibisce un design simile al precedente modello, l’Honor Freelace, con leggere variazioni sul tema: le due colorazioni vantate, Seagull Ash e Enchanting Red, hanno un effetto gradiente che porta il grigio a mutare progressivamente verso, rispettivamente, i toni del magenta e dell’argento.

In più, i due pad sulla neckband sono di dimensioni diverse: quello di destra, più piccolo, è un telecomandino con i pulsanti per gestire musica e chiamate (mediante il microfono ivi presente), mentre quello di sinistra è più corposo, in quanto cela una batteria, da 120 mAh, caricabile totalmente in 70 minuti (niente ricarica rapida) semplicemente separando questa sezione dal cavo di collegamento alla rispettiva capsula, in modo da estrarre una micro USB Type-C.

Dedicata agli sportivi, la neckband Honor xSport Pro – connessa allo smartphone con l’ultima evoluzione del Bluetooth, la 5.0 (onde assicurare un join istantaneo, stabile, a bassa latenza ed ampia copertura) – evita di doversi portare dietro una custodia di ricarica, grazie al suo form factor, con le unità che possono essere agganciate magneticamente, tramite le idonee superfici esterne, quasi a formare una collana attorno al collo: inoltre, è impermeabile e immune al sudore, grazie alla certificazione IP53.

Appena messa in commercio, con esordio fissato a partire dal mercato cinese, la nuova neckband Honor xSport Pro è stata listata a 179 yuan, corrispondenti – secondo l’attuale cambio – a pressappoco 22 dei nostri euro.