Honor Choice Robot Cleaner R2 e R2 Plus: robot aspirapolvere smart e potenti in offerta

Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere intelligente e potente, potreste essere interessati ai nuovi modelli Honor Choice Robot Cleaner R2 e R2 Plus, che sono appena arrivati sul mercato russo grazie all’azienda diHouse, una delle principali distributrici di gadget nel paese.

Si tratta di dispositivi domotici di seconda generazione che vantano scanner Lidar in grado di mappare gli ambienti interni e motori capaci di generare una forza di aspirazione di 2700 Pa. I nuovi robot aspirapolvere hanno una batteria da 3200 mAh che garantisce fino a 100 minuti di autonomia. In caso di esaurimento della carica, i robot rientrano automaticamente nella base di ricarica e riprendono il lavoro da dove lo avevano interrotto.

Inoltre, il modello R2 Plus ha il vantaggio di avere una base con funzione di auto-pulizia del contenitore del robot, che consente di raccogliere più sporcizia senza dover intervenire manualmente. I Cleaner R2 e R2 Plus sono robot aspirapolvere smart che si possono controllare tramite un’applicazione dedicata, che permette di impostare il programma di pulizia e le zone proibite sulle mappe delle stanze create dagli scanner Lidar.

I robot sono in grado di superare ostacoli alti fino a 2 cm e di aumentare la potenza di aspirazione sui tappeti. I preordini per i nuovi robot aspirapolvere Honor Choice Robot Cleaner R2 e R2 Plus sono già aperti in Russia. Il prezzo di listino del modello base R2 è di 20.999 rubli, mentre quello del modello avanzato R2 Plus è di 26.999 rubli. Tuttavia, fino al 17 giugno è possibile approfittare di un’offerta speciale che abbassa i prezzi rispettivamente a 17.999 e 24.499 rubli.

Poco più di una settimana prima, il medesimo brand cinese ha tenuto la presentazione di due nuovi smartphone, rappresentati dal medio-gamma premium Honor 90 Pro, con Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, e dal medio-gamma Honor 90 base, con chipset Snapdragon 7 Gen 1.