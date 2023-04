Hisense: ufficiali le smart TV QLED FullHD da 32 e 40 pollici

Hisense ha annunciato nuove smart TV QLED all’interno della serie A5: si tratta di modelli che portano tecnologie avanzate anche nelle diagonali più piccole, con prezzi che poi ne ampliano la platea dei potenziali apprezzatori.

Le nuove Hisense A5K da 40 (900 x 515 x 85 mm, per 5,5 kg) e 32 (721 x 430 x 73 mm, per 3,8 kg) pollici si possono montare anche a parete via attacchi VESA (da 200 x 200 mm nel 40” e da 100 x 200 mm nel 32”): volendo è anche possibile poggiarle su un piano, grazie ai piedini laterali a T rovesciata. Il design non presenta quasi cornici su 3 dei 4 lati, col quarto che offre lo spazio per l’impianto audio, formato da due speaker da 8 watt ciascuno con supporto al DTS HD.

Dal punto di vista visivo, le nuove smart tv Hisense A5K da 40 presentano pannelli LCD con LED allineati verticalmente (VA), risoluti in Full HD a 1.920 x 1.080 pixel, con contrasto a 5000:1 e il 90% di copertura sullo spazio colore DCI-P3. La retroilluminazione, che porta a 200 nits standard, è affidata alle tecnologie QLED e DLED. Non manca il supporto al Dolby Vision e all’HDR10+. Non va troppo bene per chi riponesse speranze nel gaming: è vero che questi apparecchi televisivi hanno la funzione Game Mode che riduce al massimo la latenza, ma è pur vero che hanno solo 60 Hz di refresh rate e 9,5 ms come tempo di risposta.

L’interno ospita, oltre ai vari sintonizzatori DVB-T2+C+S2, il chipset MT9602EAATBA che consente l’esecuzione del sistema operativo VIDAA U6, particolarmente versato nel consentire la visualizzazione dei contenuti da PC, smartphone e tablet, idoneo a consentire la compatibilità verso Alexa, tal che si possa usare quest’ultima per impartire comandi vocali alla smart tv. Vengono supportate, sulle smart tv Hisense A5K da 40 e 32” anche diverse funzioni smart tra le quali, oltre alla già vista Game Mode, anche la AI Sports Mode (immagini più fluide, più risalto alle voci dei cronisti, del pubblico, delle interviste), la Depth Enhancer (che migliora il realismo delle immagini, aumentandone la profondità, analizzate le diverse aree dell’immagine), e l’Noise Reduction (che rimuove gli artefatti dalle immagini).

In tema di connettività e ingressi, le smart tv Hisense A5K da 40 e 32 pollici presentano il Wi-Fi n (ma non anche il Bluetooth), una USB Type-C, un ingresso Ethernet, due USB 2.0 Type-A, altrettante HDMI 1.4, un’uscita per le cuffie e l’output S/PDIF. Appartenenti alla classe energetica F, le nuove TV di Hisense si possono già comperare in Italia, col modello da 40 pollici che è prezzato a 329 euro e quello da 32 pollici che invece viene 299 euro.