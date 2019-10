HiFi Hybrid Flagship EarPhones: in arrivo da Xiaomi le cuffiette premium per audiofili

Anche grazie al crowdfunding Youpin, Xiaomi ha in breve tempo espanso il portafoglio dei propri prodotti, annoverandone di ogni tipo e nei settori più disparati: un caso tipico è quello delle cuffiette low cost Mi Earphones Basic, annunciate dal costruttore cinese nel Marzo del 2018 ad appena 5 euro (399 rupie), ed ora affiancate da un modello decisamente concepito per audiofili, rappresentato dalle nuove HiFi Hybrid Flagship Earphones.

Queste ultime, già molto curate nel design, puntano alla fascia alta della categoria già dai materiali impiegati per la relativa costruzione: la camera del suono ottiene una notevole resistenza dall’impiego dello zircone, con il diaframma che usa il filtro di silicio per attenzionare i bassi, e un composito a base di titanio per esaltare gli alti.

I connettori sono sempre di tipo MMCX ma, rispetto a quelli standard, sono placcati in oro, per un uso più prolungato (come inserimenti supportati) ed una notevole riduzione delle cosiddette interferenze statiche.

Le cuffiette Xiaomi HiFi Hybrid Flagship Earphones comprendono capsule al cui interno agisce un array di 4 driver, di cui un paio dedicati all’emissione sonora, ed altrettanti al relativo bilanciamento: per l’uso, vanno connesse ad un amplificatore DAC (con assicurato supporto verso i codec Hi-Res AAC, LDAC, SBC): ciò può avvenire mediante connessione Bluetooth, o tramite cavi in rame trattati in modo particolare e terminanti con un jack da 3.5 mm o una USB Type-C.

Per accaparrarsi le nuove cuffiette HiFi Hybrid Flagship Earphones realizzate da Xiaomi, occorre far riferimento al sito Mi.com, ove sono già in pre-ordine (id prodotto: 11038) da oggi, con l’effettiva disponibilità fissata per l’11 Novembre, quando saranno acquistabili a circa 126 euro (999 yuan). L’acquisto internazionale, invece, può avvenire tramite l’importatore HiFiGo, ove sono prezzate leggermente al rialzo, ovvero a 169.99 dollari, pari a pressappoco 152.46 euro (con pagamenti garantiti via PayPal).