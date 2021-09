Hamlaem H01: auricolari in-ear con Bluetooth 5.2 e microfono incorporato

Il mondo degli auricolari Bluetooth è estremamente vasto e spesso è difficile districarsi tra i numerosi prodotti portati sul mercato. Tra le novità dell’ultimo mese troviamo le Hamlaem H01, degli auricolari in-ear con i “bastoncini” che sfruttano la tecnologia Bluetooth 5.2 per ridurre la latenza e migliorare la stabilità della connessione.

La confezione di acquisto include, oltre agli auricolari, anche la custodia caricabatterie, 4 paia di gommini extra, oltre quelli già montati sugli auricolari stessi, il manuale di istruzioni, il cavo di ricarica USB-C e la guida rapida per l’appaiamento.

Hamlaem H01: scheda tecnica e prime impressioni

Gli auricolari proposti da Hamlaem hanno un classico design che punta tutto sull’ergonomia e la qualità audio. Si possono notare, infatti, le dimensioni compatte, ad esempio, della custodia che sono di 7 x 3.4 x 3 cm. Per rendere l’idea, la custodia caricabatterie può essere chiusa in una mano. Gli auricolari pesano 8 grammi e hanno un raggio di funzionamento dalla sorgente di circa 10 metri in assenza di ostacoli.

Le batterie montate negli auricolari sono da 40 mAh e garantiscono un’autonomia anche di 5 ore con una sola ricarica. Sfruttando la funzione di caricabatterie della custodia, è possibile ricaricare il paio di cuffie per ben 5 volte, raggiungendo un’autonomia complessiva di circa 25 ore.

Gli auricolari sono dotati di pulsante multifunzione touch e in base a quante volte viene premuto in sequenza è possibile mettere in pausa la musica, passare al brano precedente/successivo, rispondere/agganciare/rifiutare le telefonate, oppure attivare gli assistenti vocali Siri, Alexa, Google Assistant ed altri. In alternativa al cavo USB, è possibile ricaricare la custodia.

La qualità audio è al di sopra della media: i bassi sono ben presenti e si distinguono ampiamente. Buona anche l’integrazione con le altre frequenze: sono ben bilanciate e non ci sono frequenze che eccedono in termini di presenza rispetto alle altre. Gli Hamlaem H01 costano 40 euro.