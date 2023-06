GMKtec K4 Mini PC: un piccolo mostro con AMD Ryzen 9 e Radeon 780M

GMKtec, un produttore cinese di dispositivi elettronici, ha presentato il suo nuovo prodotto, il K4 Mini PC, che sarà in vendita dal 7 giugno alle 10:00. Si tratta di un mini computer che stupisce per le sue dimensioni ridotte e le sue prestazioni elevate.

Caratteristiche del mini PC GMKtec K4: il cuore pulsante del Mini PC GMKtec K4 è l’APU AMD Ryzen 9 7940HS. Questo chip è realizzato con una tecnologia a 4 nanometri di litografia e sfrutta l’architettura Zen4, che gli conferisce una potenza eccezionale. Con 16 MB di cache L3, 8 core, 16 thread e una frequenza che varia da 4,0 a 5,2 GHz, il Mini PC K4 assicura una fluidità e una velocità di elaborazione invidiabili. Il chipset AMD Ryzen 9 7940HS è stato definito da Lisa Su, la CEO di AMD, come il 30% più veloce del chip M1 Pro di Apple.

Inoltre, secondo i test effettuati da AMD, il chip R9-7940HS supera il chip Apple M1 Pro del 34% nelle attività multitasking e del 20% nelle applicazioni di intelligenza artificiale. Anche la parte grafica del Mini PC GMKtec K4 non è da meno.

Il dispositivo integra la GPU Radeon 780M a 12 core, che offre prestazioni grafiche paragonabili a quelle della scheda grafica dedicata NVIDIA GTX 1650 Ti. Questo significa che il Mini PC K4 è in grado di riprodurre immagini fluide e di gestire senza problemi attività che richiedono una grande potenza grafica. Nonostante le sue prestazioni elevate, il Mini PC K4 ha dimensioni incredibilmente contenute: solo 123 x 112 x 43,2 mm.

All’interno di questo spazio ristretto, il dispositivo ospita due moduli RAM DDR5-5600 da 16 GB ciascuno, che consentono un multitasking efficiente e un funzionamento fluido. Inoltre, il dispositivo dispone di un’unità SSD Samsung 980 PRO da 1 TB integrata, che offre ampio spazio di archiviazione per file e applicazioni. Il dispositivo supporta anche Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Per garantire prestazioni ottimali e prevenire il surriscaldamento, il mini PC GMKtec K4 è dotato di un sistema di raffreddamento dual-turbo. Questo sistema di raffreddamento dissipa efficacemente il calore generato dal processore e dalla GPU, permettendo al dispositivo di mantenere le massime prestazioni anche durante le attività più impegnative.

Prezzi del Mini PC GMKtec K4. Il prezzo di lancio del Mini PC GMKtec K4 è di 3499 yuan (circa 459 euro), un prezzo molto competitivo per le sue specifiche. Tuttavia, i clienti possono approfittare di sconti e coupon per ottenere il dispositivo a un prezzo ancora più basso. Utilizzando coupon e offerte, il prezzo finale può scendere fino a 3099 yuan (circa 406 euro). Inoltre, i clienti hanno l’opportunità di ricevere in omaggio un set di tastiera e mouse GMKtec personalizzati del valore di 199 yuan (circa 26 euro). Per usufruire di questo vantaggio aggiuntivo, basta pagare un acconto di 100 yuan (circa 13 euro) e procedere al saldo rimanente.