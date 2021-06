Gionee presenta un trittico di nuovi smartwatch della linea StylFit

Forte dei dati IDC che palesano una crescita del 463,8%, di anno in anno, nel primo trimestre 2021, con sempre più utenti che usano gli smartwatch come supporto per tenersi in forma e controllati sul piano della salute, il brand cinese Gionee ha annunciato, partendo da quello che ora è il suo mercato principale, quello indiano, una tripletta di nuovi wearable all’interno della serie StylFit.

Gionee StylFit GSW6 applica un vetro protettivo curvo al display squadrato sul quale è possibile beneficiare di una quarantina di quadranti cloud based: grazie al Bluetooth 5.0 può gestire le notifiche e la musica dallo smartphone, ma anche effettuare e ricevere chiamate, essendo dotato di microfono e speaker. Per una questione di privacy, collegandovi un accessorio tws ciò può esser fatto in cuffia o con auricolari.

Sul piano salutistico, oltre al contapassi ed alla stima delle calorie bruciate, vi è il monitoraggio del sonno, e via sensori ad hoc, quello della saturazione dell’ossigeno nel sangue e la registrazione della frequenza cardiaca 24/7: passando allo sport è da annoverarsi anche una modalità multisportiva. La batteria, da 220 mAh, promette – con una carica – 5 giorni di uso medio o 15 di stand-by.

Stylfit GSW7 (3.999 rupie o 45 euro) ha uno chassis impermeabile IP67, nei colori Matte Black, Teal Green e Mimi Pink, con un touchscreen circolare LCD TFT da 1,3 pollici risoluto a 240 x 240 pixel. Conserva diverse funzionalità smart, come la ricezione delle notifiche e la possibilità di far da otturatore remoto per lo smartphone, Android o iOS, cui si collega via Bluetooth v.4. Traccia la frequenza cardiaca, il sonno, la saturazione dell’ossigeno nel sangue e ancor più attività sportive, tra cui salto della corda, ciclismo, corsa, camminata, analizzandone le metriche sull’app mobile G Buddy. La batteria, da 130 mAh, assicura tra i 4 (Gadgets.ndtv) ed i 7 (India Today) giorni di attività.

StylFit GSW8, sempre con touchscreen circolare, preserva il tracking del sonno, della frequenza cardiaca, della saturazione dell’ossigeno nel sangue, la stima delle calorie bruciate e dei passi fatti, aggiungendo anche l’attenzione verso il ciclo mestruale: ovviamente, non mancano le attività sportive, tra cui corsa e camminata outdoor e indoor, ciclismo, cyclette, vogatore, ellittica, step, escursionismo. Capace anche di reperire lo smartphone smarrito, di amministrarne da remoto la musica, e di gestire le telefonate in modo attivo via microfono e speaker, assicura 18 giorni di stand-by o 7 di media attività grazie a una batteria da 300 mAh.