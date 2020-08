Gigabyte G34WQC: ufficiale il display curvo ultra-wide da 34” per gaming e creativi

Gigabyte, hardware house taiwanese particolarmente ferrata nei prodotti per il gaming, ha annunciato l’arrivo in commercio del suo primo monitor ultra-wide (21:9), il Gigabyte G34WQC, adatto non solo per gli usi da gaming, ma anche per quelli legati alle professioni creative.

Gigabyte G34WQC è un display a 3‎.440 x 1.440 pixel con LED allineati verticalmente, da 34 pollici, particolarmente immersivo, sia per il fattore di curvatura (1.500R) che per la presenza di due speaker integrati da 2W cadauno. In ottica gaming, il display adottato, certificato VESA DisplayHDR400, vanta 144 Hz di refresh rate, 1 ms di tempo di risposta, il supporto alla tecnologia anti-lag AMD FreeSync Premium, oltre alla presenza di alcune funzioni che faranno la felicità dei giocatori più accaniti, che col Black Equalizer eviteranno di essere sorpresi dai pericoli che s’annidano nel buio mentre, con l’Aim Stabilizer, potranno rendere più nitide le immagini in movimento prendendo meglio la mira.

Sul versante della produttività tornano utili altri valori, concessi in dote al monitor Gigabyte G24WQC sia dalle specifiche tecniche che dalla sua calibrazione: ben contrastato (3000:1) e luminoso (350 nits), la periferica in questione si fregia di un’ottima resa del colore, sia sulla scala sRGB (120%) che su quella DCI-P3 (90%), senza dimenticare la possibilità di usarlo per lunghe sessioni di lavoro, grazie alla tecnologia anti-sfarfallio (Flicker-Free) ed alla certificazione di contenimento della luce blu (Low Blue Light).

Comodo a usarsi, grazie al piedistallo estendibile fino a 100 mm in altezza e inclinabile da -5° a +20°, il display Gigabyte G34WQC non si fa mancare anche una buona dotazione di porte, con la presenza di due HDMI 2.0 e di altrettante Display Port 1.4.

Al momento, non è ancora noto il prezzo del prodotto, con Gigabyte, reduce dal fresco lancio anche della scheda madre Z490 AORUS Master WaterForce (con sistema di dissipazione a liquido e radiatore a 3 ventole con luci RGB), che si premurerà di comunicarlo nelle prossime settimane, essendone stata calendarizzata la commercializzazione per il mese venturo di Settembre.