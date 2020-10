Gigabyte Brix Pro: ufficiale il miniPC con processori Intel Tiger Lake-U

Il mercato dei miniPC sta attraversando, complici le incrementate esigenze di home working, una vera e propria “Età dell’Oro”, alla quale si è iscritta anche il brand taiwanese Gigabyte che, approfittando dei recenti annunci di Intel, ha alzato il sipario sul nuovo computer compatto (1.2 litri di volume) Brix Pro.

Il miniPC Gigabyte Brix Pro può essere collocato in orizzontale, magari sotto uno schermo o una TV, grazie alla sua altezza davvero esigua (196.2 x 44.4 x 140 mm): onde ingombrare ancor meno, è possibile collocarlo dietro un monitor (quindi trasformato in all-in-one), grazie agli attacchi VESA, o posizionarlo in verticale, mediante gli appoggi contenuti in confezione.

Estremamente versatile anche nelle porte I/O, il Brix Pro di Gigabyte presenta, davanti, quattro porte USB 3.2 Type-A, un paio di jack da 3.5 mm per microfono e cuffie, oltre al canonico pulsante d’accensione: nascoste alla viste, invece, si trovano un altro jack da 3.5 mm, un paio di HDMI, un paio di USB Type-A, i connettori cui agganciare le antenne per la schedina Wi-Fi 6 integrata (erogante anche il Bluetooth 5.1), un paio di RJ45 per l’Ethernet (Gigabit e a 2.5G) e, via Type-C, una Thunderbolt 4. Quest’ultima consente di collegare una scheda grafica esterna, in un apposito box, e supporta l’output video con risoluzione 5K.

La discesa in campo dei nuovi processori Intel Tiger Lake-U di 11a generazione fà sì che, nel miniPC Brix Pro di Gigabyte, siano presenti processori più potenti, che il TDP da 28W permette d’esprimersi costantemente al massimo delle proprie potenzialità: nello specifico, il costruttore ha previsto 3 setting, tra cui la versione base con processore dual core (sino a 4.1 GHz di Turbo Boost) quad thread i3-1115G4, quella intermedia con i5-1135G7, un quadcore (4.2 GHz massimi) a 8 thread, e quella top con un quadcore (4.7 GHz di picco) a 8 thread i7-1165G7, rispettivamente con GPU integrate Intel Xe da 48, 80, e 96 unità elaborative.

La RAM (DDR 3200) può essere impostata sino a 64 GB massimi, mentre lo storage può contare di default su una coppia di hard disk a stato solido M.2 (uno dei quali con interfaccia PCIe 4.0), che offre lo sprint necessario al caricamento di programmi e contenuti, laddove i file più importanti troveranno ospitalità in un hard disk meccanico da 2.5 pollici. Al momento, l’uscita del miniPC Gigabyte Brix Pro, animato a scelta da Linux o Windows (Home, Pro, IoT), di cui non è noto il prezzo, è prevista per il mese di Novembre,