Geekom Mini IT12: ufficiale il computer compatto con Intel Alder Lake

In un periodo particolarmente felice per i miniPC, anche il brand taiwanese Geekom ne ha annunciato uno nuovo, in veste di Geekom Mini IT12, destinato all’utenza (anche) business.

Geekom Mini IT12 ha una superficie di circa 29 cm quadrati e uno spessore di circa 5 cm: questo consente sia di espandere internamente lo storage con un’unità da 2,5 pollici ma offre anche le superfici perimetriche adatte a ospitare molte porte. In tal senso, davanti c’è un jack da 3,5 mm e due USB 3.2 Type-A mentre dietro vi sono altre due USB Type-A, tra cui un’altra 3.2 e una 2.0, e una Ethernet 2.5G per il collegamento veloce a internet o alla rete locale LAN (c’è comunque il Wi-Fi 6E per il collegamento rapido a internet).

Per i collegamenti degli schermi, ci sono due HDMI 2.0, che permettono il collegamento di schermi sino al 4K a 60Hz, mentre ci si può spingere all’8K grazie a due USB 4.0 Type-C da 40 Gbps.

Soddisfatte le esigenze di multi-tasking dal lato output, dal lato prestazionale a consentire ciò operano chipset Intel Alder Lake. A tal proposito il costruttore permette di scegliere tra un i5-1240P da 4,4 GHz di Turbo Boost e un i7-1260P da 4,7 GHz massimi. Attenzione, però, perché dalla scelta del SoC può dipendere la dotazione delle memorie. La versione i5 si ha solo con 16 GB di RAM massima e 512 GB di storage mentre la versione i7, pur presente con 32 + 512 GB, raggiunge il suo culmine con 32 GB di RAM e ben 1 Terabyte di archiviazione a stato solido (ovviamente).

Montabile un po’ ovunque, viste le dimensioni, ma anche in ragione del peso di soli 652 grammi e stante il supporto agli attacchi VESA (lo si può nascondere quindi dietro uno schermo e farne un sistema 2-in-1), il Geekom Mini IT12 può essere pre-ordinato (con spedizioni verso fine mese) con i5 e i7 da 16+512 GB al prezzo, rispettivamente, di 529 e 639 dollari (476 e 575 euro). La versione del miniPC con i7, 32 GB di RAM e 1 TB di storage, costerà 709 dollari (638 euro).