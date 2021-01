Garmin Vivoactive 3 Element: ufficiale lo smartwatch elegante ma low cost

Garmin, colosso statunitense che ha risolto la crisi dei navigatori da auto convergendo efficacemente sulla tecnologia wearable, abbandonando per un istante il suo status di produttore premium ha annunciato in India, mediante il distributore OSS Infocom, lo smartwatch accessibile “Garmin Vivoactive 3 Element”.

Elegante, lo smartwatch Garmin Vivoactive 3 Element, redatto in grigio argento, può essere personalizzato cambiando i cinturini in silicone, o con le watchface, customizzabili attraverso i widget o le varie app che possono essere scaricate dall’app Connect IQ. Lo chassis, che vede l’impiego di un polimero fibrorinforzato e dell’acciaio inossidabile, è impermeabile sino a 5 atmosfere, rendendolo adatto a tracciare anche il nuoto, presente tra le 10 attività sportive monitorate (es. corsa, sport indoor, yoga, etc) grazie ai sensori di bordo (bussola, GPS con Glonass, barometro, giroscopio).

Ottimo per esercitarsi anche grazie ad allenamenti creati personalmente e scaricati mediante la summenzionata app, il Garmin Vivoactive 3 Element non trascura la salute, mediante i sensori posti sul dorso, a contatto col polso: nello specifico, mediante il cardiofrequenzimetro, il wearable traccia la frequenza cardiaca, ma anche la variabilità della frequenza cardiaca che consente di stimare il livello di stress, in modo da potersi impegnare nell’alleviarlo. Ovviamente, non manca il monitoraggio del sonno, cui si aggiunge il calcolo del VO2max (consumo massimo, per minuto, di ossigeno nel sangue) per valutare il proprio stato di forma.

Collegato in Bluetooth con lo smartphone, il Garmin Vivoactive 3 Element ne riceve le notifiche per le chiamate, o le social app, e permette di visualizzare e rispondere al testo dei messaggini attraverso il display Chroma da 1.2 pollici, risoluto in 240 x 240 pixel, di tipo transflettivo con “memoria in pixel” (pochi riflessi) per poter essere letto anche all’aria aperta, sotto la luce del sole, protetto da un vetro chimicamente rinforzato.

Autonomo per 7 giorni in modalità solo orologio, il Garmin Vivoactive 3 Element offre 11 ore di operatività col GPS attivo e può essere acquistato dal 2 Gennaio, per 15.990 rupie (circa 180 euro), presso Amazon India, l’e-commerce Tata Cliq, o lo store ufficiale di Garmin.