Garmin presenta gli smartwatch delle serie epix Pro e fenix 7 Pro

Nei giorni scorsi erano emerse indiscrezioni sull’ampliamento dell’offerta di smartwatch da parte del noto brand Garmin che, in effetti, nelle scorse ore ha annunciato i nuovi epix Pro e fenix 7 Pro nelle rispettive dimensioni che prevedono gli epix Pro da 42, 47 e 41mm e i fenix 7s Pro da 42mm, 7 Pro da 47mm e 7X Pro da 51mm.

Gli epix Pro, disponibili in diversi materiali e colori, anche nella versione Sapphire Edition, sono stati realizzati come anticipato nelle tre misure, da 42, 47 e 51 millimetri. Di base hanno una ghiera in acciaio inossidabile, mentre lo chassis ha un rivestimento in polimeri fibrorinforzati e il fondello è in acciaio. I cinturini, personalizzabili sullo store ufficiale, sono in silicone. I modelli da 42mm hanno un display touch AMOLED da 1.2 pollici con risoluzione a 390×390 pixel: passando ai modelli da 47mm il display AMOLED touch è da 1,3″ con 416×416 pixel. A 51mm troviamo innestato un touch AMOLED da 1,4″ con 454×454 pixel.

La protezione, a seconda del modello, può essere in Gorilla Glass (nei modelli standard) o cristallo zaffiro (nei modelli Sapphire Edition): con la funzione “Red Shift Mode” il display si colora di tinte di rosso per la lettura al buio. Inoltre è migliorata la leggibilità delle mappe topografiche, arrivano nuovi overlay per le mappe meteo e, via funzione Up Ahead, c’è l’individuazione di POI sulla mappa. Sugli epix Pro Sapphire Edition ci sono anche le mappe TopoActive.

All’interno dello chassis, impermeabile sino a 10 atmosfere, albergano sia lo storage da 32 GB (per la musica scaricata da Spotify, Deezer e Amazon Music) che i vari sensori. In tal senso c’è quello migliorato per la frequenza cardiaca, il rilevamento del sonno con relativo punteggio, e la misurazione di Pulse Ox e VO2 max: viene attenzionato il jet lag e viene calcolato un punteggio Body Battery. Sul piano sportivo arrivano nuove attività, come calcio e basket, nuove metriche sui livelli di fitness: ci sono sempre il Garmin Coach, e le funzioni Pace Pro, Climb Pro. Nell’ambito della forma fisica gioca un ruolo chiave il GPS (con le tecnologie SatIQ e multi-GNSS): niente paura in caso di problemi, visto che vi è il rilevamento incidenti. Autonomi sono a 31 giorni, questi wearable hanno una torcia a LED integrata. In quota smart ci sono le notifiche e i pagamenti via Garmin Pay. Il prezzo dei nuovi epix Pro va da 949,99 a 1.149,99 euro.

Nei modelli fenix 7 Pro, sempre con torcia a LED e GPS (SatIQ multi-GNSS) integrati, è presente una scocca rugged in titanio o accio inossidabile che prevede l’impiego di una ghiera titanio, e di un rivestimento in polimeri fibrorinforzati con fondello in titanio: il display, con anti-riflesso, lente Power Sapphire per la ricarica, e MIP transflettivo, a seconda della dimensione del device è un 1,2″ 240×240 (42mm), un 1,3″ 260×260 (47mm) o un 1,4″ 280×280 (51mm).

Il modello da 42mm ha un’autonomia fino 11 giorni o 14 giorni con energia solare, quello da 47mm nelle medesime condizioni ha 18/22 giorni e quello da 51mm arriva a 28/37: ovviamente l’autonomia cresce enormemente entrando nella modalità “expedition“. Fanno parte di questa serie il monitoraggio del sonno, il punteggio del corpo, i calcoli della saturazione dell’ossigeno nel sangue e del VO2 max, grazie al sensore per la frequenza cardiaca che si occupa anche dell’Heart Rate Variability. Sempre con 32 GB di storage per la musica presa da Spotify, Amazon Music, Deezer, questa serie ha i punteggi Endurance e Hill, la funzione Up Ahead con visualizzazione POI sulla mappa, le mappe topografiche con ombreggiatura dei rilievi, le funzioni PacePro e ClimbPro e il rilevamento degli incidenti. Tra le attività sportiva ne arrivano di nuove, come rafting e motocross: naturalmente non si fa a meno si notifiche smart e pagamenti via Garmin Pay. I prezzi in questo caso vanno da 849,99 a 1.049,99 euro.