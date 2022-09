Garmin Index BPM: ufficiale il misurapressione smart con Garmin Connect

Ascolta questo articolo

Come noto, da tempo Garmin ha riversato il suo expertise nel tracking sugli smartwatch, ormai largamente apprezzati dagli atleti e da chi ama tenersi in forma. Con l’obiettivo di penetrare anche nel mercato di massa, e di fornire altri dati di analisi alla piattaforma Garmin Health, per una visione d’insieme sul proprio stato fisico ancora più completa, dalla stessa azienda arriva anche il nuovo Garmin Index BPM, ovvero un misuratore di pressione smart.

Il Garmin Index BMP annovera la classica fascia gonfiabile (adatta a braccia da 22 a 43 cm) interfacciata con una pompa motorizzata collocata nel corpo del dispositivo, che comprende l’elettronica dello stesso e che è sormontato da un display OLED da 128 x 64 pixel: quest’ultimo permette di consultare la misurazione eseguita e di andare dietro sino alle 100 misurazioni stoccabili in locale prima di essere sincronizzate, via Wi-Fi, con la piattaforma Garmin Connect.

Attingendo a quest’ultima da app o sito web, l’utente potrà consultare le tendenze e la cronologia estesa delle misurazioni, assieme ad altre metriche attinte dagli altri device Garmin collegati, ma sarà anche possibile settare dei promemoria per ricordarsi di fare una misurazione della pressione, e altro.

Nello specifico, il costruttore menziona il poter consultare dei report con estensione settimanale, mensile, o annuale, potendo stampare detti report in forma di documenti PDF da condividere col proprio medico o specialista di fiducia. Provvisto anche di Bluetooth, il Garmin Index BMP necessita di 4 pile mini-stilo (canonicamente note come AAA) e, a cambio attuato dall’utente, assicura un’autonomia sino a 9 mesi di uso: in più, il prodotto consente anche di conservare le misurazioni di 16 diversi utenti.

Certificato clinicamente (FDA), quanto meno negli USA ove rientra anche nei piani di risparmio sanitario FSA e HSA, lo sfigmomanometro smart di Garmin può essere comprato negli USA (non è chiaro se e quando arriverà in Italia) al prezzo di 149,99 dollari.