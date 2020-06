Fujitsu annuncia 7 nuovi laptop Lifebook per un sicuro home working

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - I nuovi Lifebook di Fujitsu si fanno trovare pronti in questo particolare momento in cui molti dati sensibili vengono trattati in casa e non in ufficio: ecco, dunque, la presenza di tali e tante accortezze anti-intrusione e per la privacy. Ovviamente, la potenza, l'autonomia, la resistenza, e la facile trasportabilità costituiscono una base essenziale delle nuove configurazioni proposte.