Free2 Classic: ufficiali gli auricolari true wireless low cost di SoundPEATS

Attivo dal 2010, il brand cinese SoundPEATS (detenuto dalla Shenzhen SoundSOUL Information Technology Company Limited) ha annunciato, con disponibilità già accertata su Amazon Italia, al prezzo di 35.99 euro (scontati per il lancio di 10 euro via coupon sulla landing page), i nuovi auricolari senza fili Free2 Classic.

Allestiti nella colorazione nera, gli auricolari Free2 Classic di SoundPEATS sono leggeri (4.97 grammi a unità), e impermeabili secondo lo standard IPX5, che li rende adatti alle attività sportive anche all’aperto, in quanto resistenti a polvere, sudore e gocce della pioggia. Di tipo in-ear, e quindi con gommini che tappano la cavità auricolare, hanno – sulla parte finale dove capeggia il logo S invero molto elegante – una forma vagamente triangolare, per aderire all’incavo dell’orecchio, adagiandovisi bene per una maggior saldezza, per altro resa possibile dalla leggera angolatura tra corpo dell’unità d’emissione e gommino.

Le superfici esterne supportano i comandi touch, grazie ai quali è possibile attivare l’assistente vocale di riferimento, gestire le chiamate, o la musica (pausa, avvio, cambio traccia), regolando financo il volume dell’audio in ingresso.

L’interno ospita driver da 6 mm, ideali per i bassi, con un contributo all’audio in ingresso invece offerto dai microfoni, la cui griglia non solo protegge dall’infiltrazione di polvere, ma assolve anche alla funzione di prevenire il fruscio del vento, per chiamate molto nitide e chiare. La connessione con la sorgente, sino a 10 metri di distanza, avviene in ragione del chip che supporta il Bluetooth 5.1 secondo i protocolli HFP, AVRCP, A2DP, e il codec SBC (bitrate variabile fino a 320 kbps).

Sul versante energetico, gli auricolari Free2 Classic di SoundPEATS assicurano 8 ore di autonomia, grazie alle microbatterie da 43 mAh: una volta “esausti”, possono rabboccarsi (del tutto in 1.5 ore) nella custodia a ellissoidale. in ecopelle, con finiture metalliche e incisioni laser per un feel premium che, provvista di una batteria da 350 mAh (caricabile in 2 ore via Type-C), aggiunge altre 22 ore di autonomia.