Framework Chromebook Edition: il notebook modulare ora abbraccia ChromeOS

I notebook riparabili anche dagli stessi utenti non sono una novità. Negli scorsi mesi, però, la californiana Framework si è imposta con un’idea originale: un notebook progettato per essere completamente aggiornabile, riparabile e personalizzabile da parte dell’utente. L’idea è stata ora riproposta con un laptop analogo, però alimentato da ChromeOS grazie collaborazione di Google che ha promesso di supportare il Framework Chromebook Edition per almeno 8 anni.

Di base, il notebook in questione ricorda quello Windows: tutte le parti sono sostituibili, comprese la RAM e lo storage. Anche la cornice del monitor, collegata ad aggancio magnetico, può essere cambiata con una più vivace: il tutto avviene grazie al fatto che le parti non sono saldate, e in ragione del codice QR serigrafato su ciascuna delle componenti, in modo da essere portati al sito d’acquisto del pezzo di ricambio, con annessa guida alla sostituzione (magari aiutandosi col cacciavite compreso in confezione).

Realizzato laddove possibile ricorrendo a plastica, alluminio e carta riciclati, il Framework Chromebook Edition ha schede di espansione che permettono di scegliere quali porte implementare, a scelta tra quelle per il trasferimento dati ad alta velocità, le Display Port, le USB Type-A o Type-C, il lettore di microSD e, sempre raro nei Chromebook, una HDMI.

Per il resto, il laptop Framework Chromebook Edition, dal peso di 1.3 kg, ha un display in formato 3:2 risoluto a 2256 x 1504 pixel, e adotta un interruttore per la privacy, che spegne il microfono e acceca la webcam quando non in uso: le restanti specifiche anche non cambiano rispetto al modello Windows, a parte il processore, che qui è solo il SoC Intel della 12a generazione a 12 core (tra cui 8 efficienti e 4 performanti a 4.4 GHz di Turbo Boost) i5-1240P. In tema di memorie, tra la RAM DDR4 e lo storage SSD NVMe, sono previste combinazioni da 8 +256 GB sino a 64 GB + 1 TB.

A oggi, il Framework Chromebook Edition è già in pre-ordine sul sito ufficiale del brand, con spedizioni schedulate per Dicembre in Canada e USA, al prezzo di 999 dollari.