Forcite MK1S: ufficiale il casco smart con audio Harman e videocamera

All’edizione 2022 della fiera dell’EICMA, il marchio australiano Forcite Helmets ha annunciato una novità che coinvolge da vicino il nostro paese, scelto per l’esordio del suo nuovo casco smart per motociclisti Forcite MK1S (in 6 taglie, in spedizione entro fine anno, per 1.299 euro scontati in promo lancio a 1.099).

Erede del modello Forcite MK1 “circolato” solo sulle strade australiane, il nuovo Forcite MK1S ha richiesto 6 anni di ricerca, con lo sviluppo che ha visto partecipare, a suon di feedback, anche 8.000 motociclisti. Il dispositivo, di per sé, è leggero, con la calotta in fibra di carbonio che ha fermato la bilancia a 1.5 kg, ma non a scapito della sicurezza, essendo omologato ECE 22.05: il comfort è assicurato dalla presenza di un sistema di flussi d’aria ottimizzati, a 8 vie.

Installando l’app Forcite sullo smartphone, connesso quest’ultimo via Bluetooth, il casco Forcite MK1S permette di gestire le telefonate, grazie a due microfoni omnidirezionali e al sistema di altoparlanti removibili da 40 mm curato da Harman Kardon.

Sempre grazie all’impianto audio integrato, si ricevono avvisi (in merito a pericoli sulla strada, incidenti, condizioni del traffico o del meteo, autovelox, telecamere mobili, etc) e le indicazioni di navigazione (senza doversi distrarre nel guardare il GPS del telefono), con un ulteriore supporto fornito visivamente da un sempre visibile (anche grazie ai sensori di luminosità) display a LED periferico, posto nella mentoniera, che ad esempio si incarica di mostrare un segnale rosso per mettere in guardia contro una situazione imminente pericolosa, o verde per indicare il percorso.

Nel centro della mentoniera, quasi invisibile, il casco Forcite MK1S nasconde una fotocamera, grazie a un sensore di derivazione militare (un Sony Imx da ¼”), capace di buone riprese(anche al di notte e con poca luce) in HD 1080P, secondo un framerate di 30/60fps, con le clip, codificate in H.264, stipate progressivamente in una microSD da max 1 TB (quella inclusa nell’acquisto è da 64 GB). Secondo l’azienda, tale feature, utile anche come dash cam, permette di esportare i filmati su smartphone, per editarli via companion app e poi condividerli magari sui social.

Chiude il quadro tecnico del casco smart Forcite MK1S il fattore autonomia: dopo 1.5 ore di ricarica, si hanno 7 ore di funzionamento, che scendono a 3-4 nel caso si usi la videocamera.