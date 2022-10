Focal annuncia le cuffie wireless high-end Bathys con ANC e audio Hi-Fi

Ascolta questo articolo

Il brand francese Focal, noto per i suoi prodotti di alta qualità, sia nel sound che nella realizzazione tecnico-costruttiva, ha annunciato un nuovo paio di cuffie di alto livello, le Bathys, più accessibili (ma fino a un certo punto, visto che costano 799 euro) delle precedenti Utopia (4.999 euro), col primato di essere il primo headset ANC Hi-Fi wireless dell’azienda.

Degne rivali della Bowers & Wilkins Px8, le cuffie Focal Bathys (350 grammi) hanno una struttura (ripiegabile, per entrare meglio nella custodia) in alluminio con gioghi di supporto in magnesio, tal da ottenere leggerezza, resistenza, minor pressione sulla testa: l’archetto è rivestito in microfibra e vera pelle mentre, sui padiglioni isolanti, ove sono collocati anche i pulsanti di controllo, i loghi a fiamma di Focal godono di una retroilluminazione bianca (che risalta molto, considerando il colore Black Silver delle cuffie), che può essere attivata via app Android / iOS “Focal & Naim“, da usarsi anche per impostare i preset di equalizzazione coi quali personalizzare il suono.

Quest’ultimo è il grande protagonista delle cuffie Focal Bathys grazie a driver da 40 mm in magnesio-alluminio che, a cupola con forma a M, assicurano una risposta in frequenza da 15 Hz a 22 kHz: 8 microfoni garantiscono la cancellazione attiva del rumore (ANC), che presenta il livello Silent per i viaggi molto rumorosi, e Soft per i rumori bassi tipici di quando si sta a casa o in ufficio. Tramite la modalità trasparenza si lasciano passare i suoni per una perfetta consapevolezza di ciò che accade intorno.

Per le telefonate, le cuffie Focal Bathys offrono la funzione Clear Voice Capture che assicura all’interlocutore di ricevere solo la nostra voce, e non anche i rumori di sottofondo: per le connettività, sono presenti l’opzione senza fili del Bluetooth 5.1 con codec AAC, Apt-X (anche Adaptive), SBC, e quella cablata, ottenibile mediante due cavi da 1.2 metri compresi in confezione, di cui uno con connettore da 3.5 mm e uno con USB e annesso DAC (per ottenere una risoluzione sonora di livello Hi-Fi, sino a 24 bit / 192 kHz).

In tema di autonomia, le cuffie Focal Bathys, anche provviste di funzioni smart (il Fast Pair per il rapido accoppiamento ai device Android, il supporto ad Alexa e Assistant), dichiarano oltre 30 ore di riproduzione, con la possibilità di aggiungere altre 5 ore grazie a 15 minuti di carica rapida.