Flybot Active: in arrivo i nuovi auricolari true wireless impermabili con cancellazione del rumore

Flybot, produttore indiano di tecnologia dedicata all’audio, ha annunciato in India l’avvio della commercializzazione, tramite la locale divisione di Amazon, del suo primo paio di auricolari true wireless, denominati – eloquentemente – Flybot Active ed alternativi ai più blasonati ma somiglianti Jabra Elite Active 65t.

Questi ultimi, secondo il CEO dell’azienda, Kartik Agarwal, sono destinati a soddisfare le esigenze dei giovani, e si prestano a vari usi, all’aperto, essendo immuni a polvere e (per mezzora) a immersioni in acqua a un metro di profondità (come da certificazione IPX7). In più, per un uso prolungato senza alcun timore di restare “a secco”, vantano un’ottima autonomia: le singole batterie, da 40 mAh cadauna per ogni unità, una volta caricate completamente in un paio d’ore, offrono 4 ore di telefonate, 6 ore di riproduzione musicale, e 120 ore di stand-by, potendo beneficiare di un’extra temporale grazie alla custodia di ricarica (con batteria dedicata, da 620 mAh).

La qualità sonora in uscita è assicurata in modo soddisfacente dalla presenza nei Flybot di driver da 8 mm, qui associati a un’ottimizzata camera acustica: presente un microfono, nel gestire le telefonate, o per chiamare in causa un assistente virtuale a scelta (tra Google Assistant ed Apple Siri), è stato implementato un sistema che, oltre a cancellare i rumori ambientali, migliora anche la qualità della voce.

All’interno del loro telaio, non manca un modem per la connettività Bluetooth 5.0, che permette di collegare tali auricolari in-ear true wireless allo smartphone, senza alcuna latenza, anche a 10 metri di distanza, con un’associazione istantanea non appena vengono estratti dalla custodia di ricarica.

Come detto, gli auricolari true wireless Flybot Active, appena annunciati in India, verranno distribuiti nel locale mercato, inizialmente con un’esclusiva riservata ad Amazon, al prezzo di pressappoco 51 euro, ricavato – cambio alla mano – dal listino originale di 3.999 rupie.