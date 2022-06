Fengmi V10 4K: ufficiale il nuovo proiettore smart di Xiaomi

Ascolta questo articolo

Il celebre marchio cinese Xiaomi non di rado di rivolge ai partner per ampliare il proprio listino, come appena accaduto con la sussidiaria Fengmi, grazie alla quale ha fatto il suo esordio sul mercato globale, tramite l’importatore Bangood, il proiettore smart Fengmi V10 4K, proposto nella sola colorazione Sunset Gold al prezzo di circa 1.525 euro, con uno sconto del 20% – per il lancio globale – rispetto al successivo prezzo pieno, di pressappoco 1.906 euro.

Il nuovo e compatto (210 x 200 mm) ma non leggero (3.8 kg) proiettore Fengmi V10 4K si presenta con un design elegante, e una forma cilindrica, quasi da speaker Bluetooth, all’insegna di un form factor forse non casuale, visto che il dispositivo è munito anche di un elaborato sistema audio, formato da due speaker da 7.5W cadauno e da un subwoofer da 15W, capace di supportare un output stereofonico multicanale (Dolby Surround).

Di base, il proiettore Xiaomi Fengmi V10 4K sfrutta la tecnologia DLP e usa una sorgente luminosa a LED: le immagini, risolute in 4K (3840 x 2160 pixel), con una profondità colore a 10-bit, e 8 milioni di pixel attivi (quindi beneficiate da valori in grado di supportare l’alta gamma dinamica nel formato HDR10+), sono anche molto luminose (2.500 ANSI lumen), tal che, anche negli scenari più luminosi, possano essere coloristicamente ricche e nitide, e possono raggiungere una diagonale anche di 180 pollici, grazie al rapporto di tiro pari a 1,27:1.

Ad animare il proiettore Xiaomi Fengmi V10 4K è il processore quadcore (1.3 GHz) Mediatek MT9669 con GPU Arm Mali-G52 MC1 che, assistito da 4 GB di RAM e da 64 GB di storage, migliora la fluidità delle immagini via interpolazione dei frame (MEMC), esegue l’upscaling in 4K dai 1080p, e usa l’intelligenza artificiale per la messa a fuoco automatica delle immagini e la correzione multi-direzionale della distorsione (per farle risultare sempre perfettamente squadrate). Non manca il rilevamento smart dello schermo di proiezione, grazie al quale le dimensioni dell’immagine proiettata vengono automaticamente adattate a quello dello schermo.

Le fonti potranno essere istradate sul proiettore mediante AirPlay 2, Miracast, ma anche usando la porta HDMI (ARC) con alcune funzioni in omaggio ai gamers, come la bassa latenza a 12 millisecondi e la possibilità di giocare con frame rate a 240 Hz.