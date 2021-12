Fengmi Laser TV T1: da Xiaomi il proiettore laser per il cinema in casa

Dalla fucina creativa di Xiaomi, tramite il crowdfunding proprietario YouPin, è arrivata sul mercato, per ora in Cina, il nuovo proiettore Laser TV T1 (18.999 yuan, circa 2.630 euro), realizzato dal partner Fengmi che, per l’occasione l’ha abbinato a uno schermo verticale Fresnel da 100 pollici.

Il nuovo proiettore smart patrocinato da Xiaomi sfrutta una sorgente laser ALPD RGB + full color, che consente di ottenere la profondità colore a 10-bit e di coprire pienamente la gamma cromatica BT.2020: le immagini, risolute in 4K, arrivano a un picco di 2800 ANSI lumen quanto a luminosità e supportano i metadati attraverso gli standard principali (Dolby Vision, HDR10+, HDR10). Ancora in tema di qualità video, il proiettore Laser TV T1, fluidifica le immagini in movimento compensando il moto via tecnologia MEMC, protegge la vista dalla luce blu e, nel notare che qualcuno si avvicina al fascio di luce, oscura lo schermo.

Lato audio, Fengmi e Xiaomi si sono avvalse della collaborazione di Bower & Wilkins, che ha curato l’emissione sonora, attenzionando i bassi con un diaframma in fibra di vetro e con due speaker da 15w ciascuno: ovviamente, per godersi un buon audio è di vitale importanza che il dispositivo sia silenzioso e, infatti, la ventola incaricata di dissipare il calore non va oltre i 28 decibel di rumorosità.

Cuore logico del proiettore Laser TV T1, dall’alto dei suoi 1.0 TOPS di computazione, è il processore Mediatek MT9669, con miglioramento AI delle immagini, coadiuvato da 3 GB di RAM: sullo storage, da 64 GB, alberga il sistema operativo FengOS, con piena integrazione nell’ecosistema domotico di Xiaomi mediante Xiaomi Home, sì che lo si possa connettere ad altri device smart ed operarne il controllo anche da remoto, mediante smartphone.

Lato interfacce, il proiettore patrocinato da Xiaomi col nome di Fengmi Laser TV T1 annovera un’uscita ottica, un jack da 3.5 mm, due USB e una tripletta di HDMI 2.0, oltre a una porta RJ45 per l’Ethernet LAN.