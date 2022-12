Faller presenta l’amplificatore hi-tech OSKAR: specifiche e prezzi

Ascolta questo articolo

Sonoro audio GmbH, noto marchio del panorama tedesco ha presentato, per conto del sotto brand Faller, un nuovo prodotto, OSKAR, un amplificatore audio hi-tech dedicato alle persone con problemi di udito, agli anziani, che non saranno costretti ad alzare il volume, con fastidio di inquilini e vicini, quando non sentono bene l’audio di un programma o di un film.

Sviluppato e progettato in Germania, Faller Oskar ha un telaio compatto e leggero (240 x 102 x 60 mm per 770 grammi) in alluminio spazzato: ciò di base lo rende facile da spostare, soprattutto tenendo conto del fatto che il dispositivo ha una maniglia laterale che consente all’utente di prenderlo come una busta della spesa, per tenerselo vicino o addirittura in grembo. Le parti alte e basse sono in un sottile tessuto che resiste allo sporto. In cima, ci sono due pulsanti: uno assolve alla funzione di accensione / spegnimento e di regolazione del volume.

L’altro pulsante serve a regolare il filtro vocale, secondo tre livelli, che enfatizzano il parlato e i dialoghi relegando i rumori sullo sfondo: ovviamente il prodotto amplifica anche la musica che, però, all’orecchio risulta un poco “sgargiante” secondo il parere dei primi tester. Dotato di due altoparlanti full-range e di un driver passivo, Faller Oskar è autonomo per 16 ore, dopo le 4 ore della ricarica, che avviene su una base di appoggio che, nel resto del tempo, assolve al compito di emittente wireless.

Tale base, infatti, si collega alla TV mediante cavi (inclusi in confezione) collegati con le uscite Line Out od ottica digitale del televisore e, da quel momento, trasmette il segnale audio all’amplificatore Oskar entro una distanza di 30 metri. La trasmissione avviene con qualche millisecondo di ritardo e questo potrebbe ingenerare un piccolo riverbero attenuabile giocando col volume di TV e amplificatore: se del caso, comunque, si può usare l’ingresso jack da 3.5 mm sul Faller Oskar in modo da usare delle cuffie con cui tagliare fuori l’audio erogato all’esterno dal dispositivo.

Faller Oskar ha già fatto il suo esordio, in negozi specializzati per l’audio/video e le protesi di supporto all’audio, e tramite lo store ufficiale Faller-audio.com: il prezzo d’acquisto, pagabile anche tramite il sistema a 3 rate di PayPal, è di 249 euro.