Facebook down: ecco cosa sta succedendo proprio ora

Facebook è uno dei social più consultati. In molti, sin da quando aprono gli occhi, non fanno altro che prendere il proprio smartphone per consultare le ultime news,accettare le richieste di amicizia pervenute, commentare, postare foto, con la speranza di ricevere il maggior numero di like.

Per molti è un passatempo, per molti altri una fonte di guadagno dato che il network marketing sta prendendo sempre più il sopravvento, specie dopo la pandemia ma in queste ore in tanti stanno riscontrando problemi.

Cosa sta accadendo

Da un po di ore la pagina principale del social network creato da Mark Zuckerberg ha iniziato a mostrare contenuti che non appaiono, di solito,all’interno del News Feed, cioè i post che gli utenti scrivono sui profili di altri utenti o delle pagine che seguono. Il risultato di tutto questo è che il feed si è riempito di messaggi inviati dagli utenti a vip, oppure di auguri che molti stanno inviando sulle bacheche di chi, proprio oggi, festeggia il suo compleanno.

Il vero problema è che questi messaggi stanno finendo nei News Feed degli altri utenti, anche al di fuori della cerchia di amici, seminando il panico tra tutti coloro per i quali Facebook è diventato davvero il loro mondo. Da stamattina è tutto un susseguirsi di commenti in cui si cerca disperatamente di capire cosa abbia innescato tutto questo scombussolamento.

“Ho il feed di Facebook pieno di sconosciuti che scrivono alle celebrità, tutto ok?” scrive un utente su Twitter. “Scusate ma c’è Facebook down? Mi ritrovo la home piena di post di gente che scrive su pagine di altri utenti” risponde un altro. Ma c’è da preoccuparsi? Per il momento non si sa quale sia la causa che ha scatenato questo putiferio sui social ma di sicuro si tratta di un problema tecnico temporaneo che verrà risolto in brevissimo tempo. Insomma, non c’è da preoccuparsi. Gli amanti del social possono tirare un sospiro di sollievo.