EVOL X15 AT: arriva sul mercato il gaming notebook di Colorful

Il brand cinese Colorful ha lanciato l’assalto al mercato statunitense, e in seguito a quello globale, con l’arrivo oltreoceano del notebook da gaming Colorful EVOL X15 AT che si propone di superare l’assunto per cui un notebook con NVIDIA GeForce RTX 4060 debba costare per forza sopra i 1.000 dollari.

Il nuovo notebook Colorful EVOL X15 AT è previsto nei colori Purple, Pine Blue e Mist Grey: nella versione cinese di questi design c’è un logo sul retro, sebbene la versione global sia accreditata di un aspetto più minimale. Spalancato, lo schermo si rivela essere un pannello LCD da 15,6 pollici con risoluzione QHD, a 2560×1440 pixel, con refresh rate a 165 Hz e supporto all’NVIDIA G-Sync. In tema di sound la scheda tecnica rivela la presenza del Sound Blaster Cinema 6+ Audio HD.

In tema di chipset, sarà possibile scegliere tra un Intel Core i5-13500HX a 14 core e un i7-13700HX a 16 core (8 performanti, 8 efficienti) con 24 threads 30 MB di cache, e 5.00 GHz di frequenza di clock massima.

La scheda grafica, che funzionerà sino a un massimo di 140 TGP, sarà o una GeForce RTX 4050 con 6 GB di VRAM o una NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB di memoria dedicata. Grazie a due slot SO-DIMM la RAM può arrivare a un massimo di 64 GB mentre lo storage SSD NVMe Gen 4 arriva a 512 GB e può fare affidamento su un aggiuntivo slot SSD. Il sistema di raffreddamento Storm Blade 4.0 è formato da 6 heatpipe in lega di rame collegate a CPU e GPU e da inedite ventole a 79 alette.

Nel Colorful EVOL X15 AT c’è una tastiera retroilluminata mentre, ai lati del corpo macchina, spiccano una USB Type-C Thunderbolt 4 (con trasferimento dati a 40 Gbps), due USB 3.2 Gen 2 Type-C: la connessione senza fili è la Wi-Fi 6E. Attualmente, la combinazione con Intel Core i7-13700HX e NVIDIA RTX 4050 costa 969 dollari (906 euro), mentre quella con Intel Core i5-13500HX + NVIDIA RTX 4060 costa di meno, ovvero 919 dollari (859 euro circa).