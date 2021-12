Eufy Robovac X8 Hybrid: da Anker il robot pulente 2-in-1 da 4000a di potenza

Con l’arrivo delle festività natalizie, cresce la voglia di regali hi-tech. Il brand cinese Anker, per non lasciarsi scappare l’occasione di popolare le case degli utenti con il suo marchio hi-tech dedicato all’home living, Eufy, ha colto l’occasione per annunciare in collaborazione con lo stesso il lancio di un nuovo robot pulente 2-in-1, noto col nome di Eufy Robovac X8 Hybrid.

Già disponibile all’acquisto in Italia, attraverso lo store ufficiale Eufy su Amazon, ov’è listato al prezzo di 599.99 euro, il robot Eufy Robovac X8 Hybrid ha uno chassis discoidale di color nero, spesso meno di 10 cm sì che possa passare agevolmente sotto i mobili, sebbene sia consigliabile togliere le sedie dal pavimento, per evitare che il diametro (345 x 345 x 97.2 mm) lo faccia incastrare tra le gambe. A livello pulente, risultano in dotazione due spazzole, tra cui una centrale e una laterale, per operare lungo i bordi e negli angoli, ambedue interfacciate con un motore a due turbine, ciascuna con potenza da 2.000A, per un totale di 4.000A che permette di raccogliere il 57,6% in più dei peli dei propri pet domestici, erogando di ritorno un’aria ripulita dalle classiche particelle inquinanti, grazie alla presenza del filtro HEPA.

L’interno ospita due serbatoi, di cui uno per la polvere (che viene compressa via ultra-pack) da 400 ml, e uno per il lavaggio del pavimento (con annesso accessorio del mop in tessuto), capace di contenere acqua per 250 ml. Grazie alla batteria, da 5.200 mAh, è possibile ottenere 180 minuti di aspirazione, o 140 di lavaggio, prima della necessità di tornare alla base per la ricarica (in 60 minuti), ultimata la quale il dispositivo è in grado di riprendere la pulizia dal punto preciso in cui l’aveva interrotta.

Nel muoversi, il robot Eufy Robovac X8 Hybrid si avvale del sistema di navigazione iPath Laser che, in tandem con la funzione AI.Map 2.0, consente di redigere delle mappe virtuali delle case, anche divise per piani, in modo da ottenere una pulizia precisa e senza punti ciechi.

Il controllo avviene mediante i pulsanti sul robot, tramite l’app Eufy Home (che permette di settare anche delle barriere virtuali, delle zone proibite, di stabilire dei programmi di pulizia a ore precise, o di variare tra i 4 livelli di potenza possibili, Pure, Power, Turbo e Max, nel caso non ci si voglia affidare alla routine automatica BoostIQ, che setta automaticamente la potenza a seconda del livello di sporco o del tipo di pavimento su cui si passa), o avvalendosi dei comandi vocali inoltrati a Google Assistant o Amazon Alexa.