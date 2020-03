EQ8: auricolari true wireless di design, con qualità sonora per audiofili

A rivaleggiare con la valle hi-tech dello Shenzhen cinese sarà, senza dubbio, l’India, dalla quale – sempre più spesso – provengono novità hi-tech di elevata qualità. Tra queste ultime, di recente si sono aggiunte gli auricolari tue wireless EQ8, realizzati dal brand locale EQ8 Audio, costituito da un team di ingegneri con una lunga esperienza nel settore dell’acustica.

Gli auricolari senza fili EQ8 (circa 84 euro, o 6.999 rupie), impermeabili IPX5 contro sudore e schizzi d’acqua, sono realizzati con design svizzero, ad angolo di 45°, in modo da essere ben incastonati nella cavità auricolare, anche grazie alla presenza di gommini in silicone, messi a disposizione in 3 differenti misure, in modo da contribuire al meglio anche all’isolamento passivo dai rumori ambientali.

Internamente, gli EQ8 custodiscono driver da 6 mm in grafene e neodimio, ottimi per esaltare i bassi all’interno di una vasta gamma di frequenze restituite in modo molto naturale: l’adozione del processore Qualcomm 3020 consente di implementare il Bluetooth 5.0 (con codec SBC, Aptx, AAC), per il collegamento stabile a 10 metri con lo smartphone e, in contemporanea, con un’altra fonte audio e, in più, contribuisce al risparmio energetico, risultando del 50% più efficiente del predecessore.

Esternamente, gli auricolari EQ8 dispongono di superfici touch per chiamare in causa Siri o Assistant, regolare il volume, gestire la musica o le telefonate: in quest’ultimo caso, la presenza di doppi microfoni permette non solo di usare le singole unità in modo indipendente (o stereo), ma anche di consentire la tecnologia CVC 8.0 grazie alla quale è possibile assicurarsi conversazioni sempre nitide, al netto dei rumori ambientali, debitamente ridotti.

In termini di autonomia, gli auricolari EQ8 – dotati di mini batterie da 50 mAh – garantiscono sino a 7 ore di ascolto musicale cui se ne possono aggiungere altre 3 extra dopo 15 minuti di ricarica rapida all’interno della custodia, quest’ultima, rivestita in tessuto, ingloba una batteria da 500 mAh grazie alla quale l’autonomia complessiva degli EQ8 arriva a 40 ore.

Lato software, gli auricolari EQ8 risultano implementati con le feature “Auto-Pairing”, che gli consente di associarsi con le fonti audio appena estratti dalla custodia, e “Auto-Charging”, che ne mette le gemme in carica appena rinchiuse nella stessa.