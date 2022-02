Epson alza sipario sul proiettore EH-TW5825 con risoluzione FullHD

Con un look e specifiche simili al precedente modello EH-TW5820 (rispetto al quale viene a mancare il supporto al 3D), il brand giapponese Epson ha appena presentato il successivo proiettore smart EH-TW5825, già disponibile all’acquisto secondo un listino ufficiale di 1.320.65 euro.

Versatile nella collocazione, visto che i bocchettoni sul davanti e sul lato ne consentono il montaggio in una libreria o a parete, e piedini in gomma collocabili sul tettuccio ne assicurano il montaggio anche capovolto, il nuovo proiettore EH-TW5825 (309 x 107 x 308 mm, per circa 3.8 kg), che Epson ha inserito nella serie dreamio, ipso facto adopera la tecnologia 3LCD, basata sull’impiego di 3 pannelli LCD TFT da 0.61 pollici (uno per ogni colore: blu, verde, rosso) ottenendo immagini FullHD che, grazie al rapporto di tiro da 1,3 – 2:1, possono assumere varie diagonali, tra cui – a 2.35 / 3.82 metri di distanza dallo schermo – quella di 80 pollici.

L’illuminamento è affidato a una lampada da 200 W di tipo ultra high efficiency che promette alta durata (4.500 ore che salgono a 7.500 in modalità economy) e luminosità sia nel bianco che nei colori (2.700 Lumen, che calano a 1.780 in economy), ma anche un notevole valore di contrasto (70.000:1).

Come altri proiettori del produttore asiatico, anche l’EH-TW5825 è provvisto di una correzione della distorsione trapezoidale, operabile di ± 30° in orizzontale (ove viene esplicata automaticamente) e in verticale (però manualmente, operando su una levetta nel mentre si osserva lo schermo), con la possibilità di spostare l’immagine in verticale (± 60%), senza muovere il proiettore, grazie al Lens Shift che sposta semplicemente il sensore (posto dietro l’obiettivo, con zoom manuale 1.6x). Ancora con lo scopo di intervenire sull’immagine, è disponibile una modalità colore, con le opzioni cinema dinamico, cinema, naturale e luminoso, tra cui barcamenarsi a seconda delle condizioni di luce ambientale o del contenuto, e una serie di tecnologie volte a migliorare l’immagine, anche nella trama, intervenendo con la riduzione del rumore e il miglioramento dei dettagli.

Lato audio, il proiettore EH-TW5825, già silenzioso di suo (36 decibel che scendono a 28 in economy), sfoggia un altoparlante da 10W ma, via mini-jack da 3.5 mm o Bluetooth 5.0 (con codec SBC o aptX, e profili A2DP/ARVCP), permette di usare speaker esterni cablati o meno. In ambito smart, il dongle con Android TV inserito via HDMI e celato sul retro, abilita il Play Store con la possibilità di scaricare varie streaming app, oltre a quelle preinstallate (YouTube e Netflix), e permette l’uso dei comandi vocali ad Assistant, grazie al microfono posto sul telecomando in dotazione. Completano il quadro tecnico del dispositivo per l’home cinema di Epson una porta USB Type-B e l’ingresso HDMI 1.4.