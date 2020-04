EON 15-X: ufficiale il notebook ultra potente per gamers e professionisti

ORIGIN PC, azienda statunitense (ora controllata da Corsair) nota per l’assemblaggio di computer portatili e fissi, da gaming e professionali, di fascia alta, ha appena aggiornato il proprio listino, ufficializzando (a partire da pressappoco 2.000 euro) il nuovo notebook premium EON 15-X, Windows 10 based, con le carte in regola per primeggiare molto a lungo nei benchmark di quest’anno, e nei sogni degli appassionati di hardware informatico.

EON 15-X ha un telaio (38.6 x 26.1 x 3.81 cm, per 3.48 kg) muscoloso e non propriamente esile, personalizzabile sin dall’estetica: il configuratore online del costruttore, infatti, permette di scegliere il colore (normale, a tinta unita, con disegni) o l’effetto (Hydro Dip, texturizzato) da apporre sulla cover esterna del monitor.

Quest’ultimo, sormontato da una webcam FullHD da 2 megapixel, è un 15.6 pollici IPS che può essere settato in veste di UltraHD opaco, o di FullHD, sempre con trattamento anti-riflesso, ma anche con G-Sync e refresh rate a 144 Hz: a sostenere il monitor opera una GPU Nvidia predisposta per la realtà virtuale, quindi VR Ready, a scelta tra l’entry level GeForce GTX 1070 (con 8 GB di memoria GDDR5 dedicata), le intermedie GeForce RTX 2060 (con 6 GB GDDR6) o GeForce RTX 2070 (con 8 GB di memoria GDDR6), o la top GeForce RTX 2080 (ancora con 8 GB di memoria GDDR6).

Sempre nel novero delle specifiche elaborative, sotto la tastiera full size (comprensiva di tastierino numerico) retroilluminata RGB e con scanner per le impronte digitali, il notebook EON 15-X, provvisto per altro di speaker integrati, può fare affidamento su processori Intel quali l’iniziale hexacore (12 thread) i5-9600K (da 3.7 a 4.6 GHz in TurboBoost), l’intermedio octacore (8 thread) i7-9700K (da 3.6 a 4.9 GHz), e il verticistico octacore (16 thread) Intel Core i9-9900K (da 3.6 a 5.0 GHz). In termini di memorie, EON 15-X non si risparmia: partendo da 8, è possibile impostare anche 64 GB di RAM DDR4, scegliendo tra varie frequenze operative (da 2.400 a 3.200 MHz) mentre, passando allo storage, è possibile arrivare a 6 TB, grazie a 3 supporti da 2 TB cadauno, settabili in forma di hard disk meccanico, SSD NVMe ed SSD SATA.

Non mancano le connettività senza fili, con il notebook EON 15-X che si garantisce il Wi-Fi ac dual band ed il Bluetooth 5.0 mediante la scelta tra una schedina di rete Intel (AC 9260) o Killer (AC 1550), ed una buona autonomia, grazie alla batteria da 82Wh a 8 celle in ioni di litio. Ovviamente, visto il profilo non propriamente da silfide, EON 15-X è ben dotato quanto a porte, con diversi ingressi per cuffie, microfono, altoparlanti, e lettori Blue Ray, varie USB (una 2.0, tre 3.0, due 3.1 di cui una con Thunderbolt 3), una HDMI, due mini DisplayPort 1.3, una RJ45 per l’Ethernet, e un lettore di schede 6-in-1.