Elo: presentate le nuove cuffie da gaming di ROCCAT

Fondata nel 2007, la teutonica ROCCAT si è in breve tempo affermata nel ramo degli accessori da gaming, ritagliandosi un notevole spazio all’ombra dei colossi del settore, tra cui MSI, venendo poi acquistata circa un anno fa dalla californiana Turtle Beach, altro nome di grido nel ramo gaming, per lo più focalizzato sulla realizzazione di cuffie da gaming per le principali consolle (es. Nintendo Swich). Nelle scorse ore, l’azienda fondata da Rene Korte è tornata a farsi viva, mettendo a frutto il know how della casa madre, attraverso il varo di tre nuove cuffie smart per i videogiocatori, capaci di vantare, oltre che performance, anche un notevole comfort di calzata.

Le cuffie Elo X Stereo impiegano l’archetto regolabile per evitare un’eccessiva pressione sulla testa, avvolta tra i comodi padiglioni rivestiti da cuscinetti in memory foam, nell’ambito di un design ProSpecs che risulta ottimale per coloro che indossano un paio di occhiali, con relativo problema di come collocare le stanghette: le due unità di emissione ospitano driver da 50 mm, in grado di attenzionare l’intera gamme delle frequenze, per un output quindi molto ricco e corposo, mentre spetta al cavo con jack da 3.5 mm il compito di garantire un’elevata compatibilità anche con vecchie sorgenti, evitando per altro il problema dell’autonomia.

Dotate di diverse tecnologie proprietarie targate Turtle Beatch, le cuffie Elo X Stereo, tra queste, beneficiano (oltre che di un audio splitter) dei microfoni alto-sensibili “TruSpeak” risultando, ciò nonostante, davvero convenienti, col loro listino di 49.99 euro.

Le successive cuffie Elo 7.1 USB, sempre con design ProSpecs e driver da 50 mm, come confermato dal prezzo, di 69.99 euro, offrono qualcosa in più, tangibilmente concretizzato in un audio immersivo con effetto a 7.1 canali, per percepire una scenografia audio in piena linea con un’ambientazione da gaming. Il microfono, sempre di tipo TruSpeak, qui beneficia di un sistema di monitoraggio in real time che consente al player di rendersi conto dell’eventuale tono di voce troppo alto nelle concitate fasi di gioco: più di carattere vezzoso, ma fino a un certo punto, trattandosi di una periferica da gaming, la possibilità di beneficiare degli effetti luminosi dinamici e personalizzabili AIMO.

Amanti dei super eroi con peculiarità sovrumane? Allora è d’uopo convergere sulle Elo 7.1 Air: sostanzialmente simili al modello precedente per audio immersivo surround 7.1 emanato dai driver da 50 mm, tali cuffie concedono la tipica libertà dei prodotti wireless, in più con una latenza così bassa (Roccat Stellar Wireless) che si crederà d’esser connessi via cavo al computer, anche per l’autonomia davvero ragguardevole, promessa dalla batteria in 24 ore.

Sempre in dote al modello in oggetto, prezzato a 99.99 euro, risulta arruolata la tecnologia “Superhuman Hearing” che, in pratica, permette di percepire anche suoni che normalmente verrebbero trascurati o persi, acquistando – ipso facto – un notevole vantaggio competitivo sugli avversari, che certo non riusciranno a sorprendere il giocatore che se ne avvarrà.