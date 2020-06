Edifier TWS NB2: auricolari senza fili iper autonomi con cancellazione del rumore

Senza troppo clamore, il brand cinese Edifier, noto per i suoi impianti audio premium venduti anche in Italia (via Amazon), è tornato ad ampliare il proprio assortimento, già notevole, di auricolari true wireless, TWS, con un nuovo modello, gli Edifier TWS NB2, dotati di cancellazione del rumore, già proposti promozionalmente in pre-ordine.

Gli Edifier TWS NB2 si distinguono sin dalla forma, con stanghette piuttosto sagomate e una custodia di ricarica che ricorda una trousse tascabile da trucco: disponibili nelle colorazioni bianco e nero, con uno chassis impermeabile contro sudore, schizzi d’acqua, e polvere (IP54) gli auricolari in questione risultano comodi da indossare anche per lunghe sessioni, grazie agli ugelli in-ear in silicone.

All’interno delle due unità di emissione sonora, gli auricolari Edifier TWS NB2 propongono driver da 10 mm con diaframma composito, in modo da coprire l’intero arco sonoro, rappresentando in modo bilanciato le frequenze alte, medie, e basse. Il chip interno supporta il Bluetooth 5.0, con copertura a 15 metri, commutazione master-slave e, attivata la modalità gaming, riduzione della latenza ad 80 ms: sempre nell’ottica di un output audio di qualità, sono previsti microfoni a due vie, interna ed esterna, ai quali è affidato il compito di supportare la cancellazione del rumore (fino a 35 dB, migliorata del 28% sul precedente modello), consentendo comunque una modalità di ascolto ambientale, o “trasparente”, sì da percepire anche i suoni circostanti per una questione di sicurezza.

In termini di autonomia, gli auricolari Edifier TWS NB2, grazie anche ad una modalità di rilevamento intelligente, vantano 7 ore di riproduzione musicale grazie alle microbatterie, cui si aggiungono altre 17 ore grazie alla custodia, per un totale di 25: disattivando la cancellazione del rumore, col Bluetooth ovviamente attivo, l’autonomia sale a 32 ore complessive, di cui 9 grazie alle batterie degli auricolari, e 23 desunte dalla custodia (in cui la ricarica procede a contatto magnetico).

Attualmente, gli auricolari Edifier TWS NB2 sono prezzati in offerta lancio per i pre-ordini, a 499 yuan (62 euro) sullo store online JD.com: il prezzo definitivo, a promo conclusa, sarà di 599 yuan (75 euro).