EasyMount Classic: supporto magnetico smartphone per auto regolabile

Il mercato degli accessori per smartphone offre letteralmente decine di migliaia di supporti magnetici per auto diversi. La scelta dunque può risultare complicata e spesso non si ha idea, in base anche al prezzo, di quali possano essere i migliori. Quelli più economici hanno un’aderenza piuttosto scadente: magari su una strada dissestata il supporto si sgancia e cade con il telefono.

EasyMount, un’azienda austriaca, che produce accessori per smartphone rigorosamente “Made in Austria“, ha realizzato un supporto magnetico per smartphone chiamato “Classic“. La confezione di acquisto di EasyMount Classic è costituita da il supporto magnetico, due lastre metalliche, il manuale di istruzioni con lingua italiana inclusa, e dei cunei di plastica che aiutano nella fase di installazione del supporto in auto.

EasyMount Classic: scheda tecnica e prime impressioni

Il supporto pesa 81 grammi circa e nella confezione è smontato in vari componenti. La prima nota da mettere in evidenza è che per l’installazione basta una fessura verticale profonda un paio di centimetri. L’installazione è molto semplice e avviene in pochi secondi. La prima cosa da fare consiste nell’utilizzare i due cunei di plastica per mantenere lo spazio aperto nella fessura. Successivamente, si può installare il vero e proprio supporto realizzato interamente in metallo.

L’inclinazione può essere regolata andando a piegare la staffa metallica. Successivamente, bisogna installare una delle due lastre di metallo incluse nella confezione, o tra la cover e il telefono, oppure tra il vano batteria e la batteria stessa, facendo attenzione a non far toccare i contatti della batteria con la lastra stessa.

Una volta richiuso il telefono, e montato il supporto descritto in precedenza, il telefono può essere agganciato/sganciato con una mano, visto che la forza magnetica esercitata dai due magneti è estremamente forte. Anche su strade sconnesse o sterrate, lo smartphone resta saldamente ancorato al supporto.

È consigliato non applicare smartphone più pesanti di 300 grammi (nonostante sia riportato sulle istruzioni che la staffa può reggere fino ad un chilo), e di restare al di sotto di display da 7 pollici. È compatibile con ogni auto e non va ad ostruire alcuna presa d’aria o spazio sul parabrezza. Può essere installato, ad esempio, a fianco dell’autoradio. EasyMount Classic costa 20 euro.