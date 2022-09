Dyson presenta il purificatore smart Dyson Purifier Humidify+Cool

Ascolta questo articolo

Il marchio britannico Dyson, leader nel trattamento dell’aria, da qualche mese impegnato nello sviluppare anche prototipi di robot per i lavori domestici, ha annunciato la disponibilità per il mercato italiano di un nuovo prodotto, il Dyson Purifier Humidify+Cool, che sfrutta il suo expertise nel curare la salubrità dell’aria indoor, purificandola e ovviando al problema della secchezza destata da sistemi di riscaldamento o condizionatori.

Il nuovo Dyson Purifier Humidify+Cool impiega, innanzitutto, un filtro HEPA H13, utile per catturare (il 99.95% delle) particelle (es. allergeni, spore di muffa, pollini, batteri) piccole appena 0,1 micron: rispetto alle implementazioni standard, i percorsi d’aria sono stati riprogettati per evitare perdite, o il bypass del filtro, che possano reimmettere in circolo l’aria sporca. Oltre al succitato filtro HEPA H13 allestito in forma totalmente sigillata, il purificatore prevede anche un filtro specifico per la formaldeide che, scartati gli altri gas (assegnati alle cure di un sensore COV ad hoc), si dedica solo a questo gas la cui molecola, essendo di “500 volte più piccola di 0,1 micron“, può facilmente passare inosservata, accumulandosi negli ambienti, tal da sottoporre le persone a un’inconsapevole esposizione prolungata.

Nello specifico, si tratta di un filtro non a gel, ma solido. di tipo SCO, ovvero a Ossidazione Catalitica Selettiva che, rigenerandosi di continuo grazie alla componente di ossigeno presente nell’aria, annienta la formaldeide scomponendola, a livello molecolare, in CO2 e acqua.

Anche la sezione di umidificazione dell’aria è stata ben curata nel Dyson Purifier Humidify+Cool: rispetto agli umidificatori standard, soggetti al proliferare di muffe e batteri su filtri e serbatoi sporchi (con conseguente immissione degli stessi nell’aria), in questo caso nel serbatoio sono stati previsti dei fili d’argento che, come noto, inibiscono la crescita dei batteri, mentre il tubo in PTFE, essendo molto riflettente, fa sì che lungo tutta la sua lunghezza i batteri siano esposti all’irradiamento dei raggi UV-C, tal che l’acqua, poi vaporizzata tramite il sopra citato sistema di “filtrazione Dyson a 360 gradi“, sia altamente purificata e diffusa in ogni angolo della stanza (tecnologia Air Multiplier).

Sul piano più propriamente smart, il Dyson Purifier Humidify+Cool, controllabile in presenza tramite i comandi vocali e in remoto mediante la companion app Dyson Link, non manca di una modalità adattiva che fa tutto da sola, facendo entrare il dispositivo in funziona a seconda dei livelli di umidità o di qualità dell’aria rilevati dai sensori. Attualmente, è possibile comprare il nuovo dispositivo di Dyson per la salubrità degli ambienti indoor, sul sito ufficiale del produttore, al prezzo di 799 euro (pagabili anche in 3 rate grazie a Klarna) che dà diritto anche al telecomando, al filtro e all’alimentatore.