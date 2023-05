Dyson annuncia due nuovi aspirapolvere premium hi-tech e nuovi purificatori d’aria

Specializzato in elettrodomestici smart, ma anche in prodotti alquanto originali (basti pensare alle cuffie con ANC e purificatore d’aria Dyson Zone Air Purifying ANC), il marchio Dyson – fondato nel 2021 nel Regno Unito nella cittadina di Wiltshire – ha annunciato una coppia di aspirapolvere, tra cui il nuovo robot Dyson 360 Vis Nav, e l’aspirapolvere per pavimenti più duri V15S Detect Submarine, senza dimenticare due nuovi purificatori d’aria per ambienti.

L’ultima volta che Dyson si era cimentata nel settore dei robot aspirapolvere era il lontano 2020: consapevole di dover recuperare terreno nel frattempo occupato da rivali agguerriti spesso di provenienza asiatica, il marchio britannico (ma con quartier generale a Singapore) ha messo in campo il modello di robot Dyson 360 Vis Nav, indicato per pulire tutta casa. Il nuovo arrivato, migliorato nella potenza e nella tecnologia di navigazione, ha una spazzola da bordo a bordo, destinata a pulire ogni tipo di pavimento.

Il motore, Hyperdium, promette qualcosa come 110.000 giri per minuto, che è sei volte l’aspirazione “di altri robot”. Un sensore piezoelettrico rileva il livello di polvere presente e adegua la potenza di aspirazione. In arrivo entro la fine dell’anno, il robot Dyson 360 Vis Nav ha una lente “fisheye” che consente una visione a 360°.

Con un design senza fili, ma sempre verso la fine dell’anno, arriverà pure il lavapavimenti Dyson V15S Detect Submarine, che raccoglierà l’eredità del pur recente modello senza fili V15 Detect Extra. Il nuovo arrivato rimuove le macchie grazie a un sistema a 8 getti che spruzza 18 ml di acqua al minuto: interagisce con tale elemento una testina a rullo bagnato cui è demandato il compito di erogare in automatico dell’acqua onde rimuovere le macchie più difficili.

Nell’evento sono stati presentati anche i purificatori d’aria Dyson Purifier Big + Quiet Formaldehyde, molto silenzioso (55,6 decibel) e consigliato per i grandi ambienti, e Dyson HEPA Big + Quiet Formaldehyde, studiato per gli ambienti condivisi e gli ambiti professionali (uffici, hotel, etc), per i quali mette a disposizione il filtro HEPA H13 che raccoglie il 99,95% delle particelle ultrafini. Ambedue i modelli hanno una nuova aerodinamica per il cono, che assicura una proiezione di 10 metri del flusso d’aria, con il nuovo sensore per l’anidride carbonica che, invece, mette l’utente al corrente di quando sia il caso di far cambiare l’aria aprendo un po’ le finestre.

Al momento va notato come Dyson non abbia indicato i prezzi con cui arriveranno sul mercato i suoi nuovi prodotti hi-tech premium: all’avvicinarsi della data di lancio tali dati emergeranno assieme alle relative specifiche finali.