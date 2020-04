Dynabook Tecra A30-G: in arrivo il laptop super sicuro e autonomo per il Business

Dynabook, la società che ha raccolto l’eredità della divisione informatica della nipponica Toshiba, facendo seguito ai recenti annunci in casa Intel, ha aggiornato il proprio portafoglio prodotti, includendovi anche il nuovo laptop Dynabook Tecra A30-G, concepito per essere – dalla primavera del 2020 – una soluzione accessibile in cui il professionista, anche dell’istruzione e del settore pubblico, possa trovare alte prestazioni, sicurezza, e massima connettività.

Dotato di uno chassis sottile e leggero (1.2 kg), e di una certa praticità grazie alle gesture affidabili del Precision Touch Pad, il Dynabook Tecra A30-G risulta operativo anche per 15 ore di fila, grazie alla batteria ed alla modalità HD a risparmio energetico in auge sul display, da 13.3 pollici, leggibile anche all’aperto grazie al trattamento anti-riflesso, o al chiuso, essendo molto luminoso.

All’interno, i processori Intel di 10a generazione, disponibili sino al verticistico Core i7 vPro, possono avvalersi di storage SSD PCIe sino a 512 GB di capienza, in modo da rendere l’utente operativo sin da subito, dopo un celere avvio grazie al protetto Bios proprietario Dynabook. Sempre in tema di sicurezza, i dati risultano essere tutelati anche dall’autenticazione a due fattori, da uno scanner per le impronte digitali (in tandem col chip crittografico Trusted Platform Module), da una webcam IR compatibile con Windows Hello, e da un opzionale lettore di smart card.

In tema di porte e connettività, il notebook Dynabook Tecra A30-G vanta un modem Intel AX200 per il Wi-Fi 6/ax dual band e per il Bluetooth 5.1 ma, in esterno, è disponibile una Ethernet Gigabit LAN per la connessione cablata, in dotazione assieme, ad esempio, a una HDMI per connettere uno schermo esterno e a una polivalente USB Type-C, cui poter connettere il dongle che amplia il numero dei dispositivi collegabili, in quanto provvisto anche di una VGA.

Grazie alla Reliability Guarantee, nell’eventualità che il Dynabook Tecra A30-G riscontri un guasto dopo un anno dall’acquisto, sarà possibile ottenere il rimborso completo per la spesa sostenuta nel procedere alla riparazione o alla sostituzione del portatile.